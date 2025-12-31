Знижки на російську нафту наблизилися до історичних максимумів, але податкові пільги допомагають експортерам - Reuters

$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 17582 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 45972 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 33636 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 30135 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 28801 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 20740 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19295 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23999 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 39695 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22942 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів30 грудня, 21:20 • 4160 перегляди
Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg30 грудня, 21:59 • 3766 перегляди
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 3284 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto01:06 • 18935 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят01:42 • 10600 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 40672 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 44037 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 39695 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 66457 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 64696 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Мелітополь
Брянська область
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 12580 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 45952 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 24048 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 35624 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 48843 перегляди
Техніка
Опалення
TikTok
Соціальна мережа
Шахед-136

Знижки на російську нафту наблизилися до історичних максимумів, але податкові пільги допомагають експортерам - Reuters

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Знижки на російську нафту на експортних терміналах знову наблизилися до історичних максимумів, що знижує маржу та призводить до збитків. Більше половини російських нафтовидобувних компаній мають право на нульові або знижені ставки податку на видобуток корисних копалин.

Знижки на російську нафту наблизилися до історичних максимумів, але податкові пільги допомагають експортерам - Reuters

Знижки на російську нафту на експортних терміналах знову наблизилися до історичних максимумів, чинячи тиск на прибуток експортерів на тлі слабких світових цін на нафту, за розрахунками Reuters, пише УНН.

Деталі

Санкції Заходу у зв'язку з військовими діями росії в Україні змусили російські нафтові компанії продавати нафту зі значними знижками, що досягли в грудні від 20 до 30 доларів за барель нижче за ціну на нафту марки Brent - це найбільший розрив у російських портах з початку 2022 року, як показують дані Reuters.

Більші знижки знизили маржу, призвівши до збитків деяких постачальників. Тим не менш, багато фірм залишаються прибутковими завдяки податковим пільгам уряду, згідно з даними Reuters.

"Дохід у виробничому сегменті в середньому залишається позитивним після покриття податків, виробничих та транспортних витрат. Деякі нафтові проєкти справді "у збитку", зокрема через складність видобутку", - сказав Кирило Бахтін із BCS World of Investments.

На думку аналітиків, пільгові ставки податку на видобуток корисних копалин (MET) мають вирішальне значення для підтримки прибутковості. За оцінками Reuters, більше ніж половин російських нафтовидобувних компаній мають право на нульові чи знижені ставки MET, що допомагає їм покривати витрати та фінансувати розробку родовищ.

Розрахунки Reuters показують, що компанії, які отримують вигоду від нульових ставок MET (близько 20% виробників), отримали торговий прибуток обсягом приблизно 20 доларів за барель за цінами на нафту Urals у грудні. Експортна маржа також варіюється залежно від країни призначення: постачання до Туреччини можуть коштувати на 10 доларів за барель дорожче, ніж постачання Urals до Китаю.

Китай в основному імпортує нафту марки ESPO Blend, яка торгується з премією в 3-4 долари порівняно з Urals і постачається з порту Козьмино на Далекому Сході, що знижує транспортні витрати для російських експортерів.

Компанії, які стикаються з повними ставками MET, дорогим виробництвом та складною логістикою, можуть працювати з невеликим збитком до 5 доларів за барель, показують розрахунки Reuters. Проте більшість виробників із високими витратами, як правило, виграють від знижених ставок MET. Аналітики зазначають, що володіння флотом суден та місце розташування об'єктів також негативно впливають на рентабельність, на тлі того, як логістичні витрати продовжують знижувати прибуток.

Ціни на нафту практично не змінилися на тлі очікування ринком ясності у переговорах між рф та Україною30.12.25, 09:00 • 3228 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Brent
Reuters
Китай
Туреччина
Україна