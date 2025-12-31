Знижки на російську нафту наблизилися до історичних максимумів, але податкові пільги допомагають експортерам - Reuters

Знижки на російську нафту на експортних терміналах знову наблизилися до історичних максимумів, чинячи тиск на прибуток експортерів на тлі слабких світових цін на нафту, за розрахунками Reuters, пише УНН.

Деталі

Санкції Заходу у зв'язку з військовими діями росії в Україні змусили російські нафтові компанії продавати нафту зі значними знижками, що досягли в грудні від 20 до 30 доларів за барель нижче за ціну на нафту марки Brent - це найбільший розрив у російських портах з початку 2022 року, як показують дані Reuters.

Більші знижки знизили маржу, призвівши до збитків деяких постачальників. Тим не менш, багато фірм залишаються прибутковими завдяки податковим пільгам уряду, згідно з даними Reuters.

"Дохід у виробничому сегменті в середньому залишається позитивним після покриття податків, виробничих та транспортних витрат. Деякі нафтові проєкти справді "у збитку", зокрема через складність видобутку", - сказав Кирило Бахтін із BCS World of Investments.

На думку аналітиків, пільгові ставки податку на видобуток корисних копалин (MET) мають вирішальне значення для підтримки прибутковості. За оцінками Reuters, більше ніж половин російських нафтовидобувних компаній мають право на нульові чи знижені ставки MET, що допомагає їм покривати витрати та фінансувати розробку родовищ.

Розрахунки Reuters показують, що компанії, які отримують вигоду від нульових ставок MET (близько 20% виробників), отримали торговий прибуток обсягом приблизно 20 доларів за барель за цінами на нафту Urals у грудні. Експортна маржа також варіюється залежно від країни призначення: постачання до Туреччини можуть коштувати на 10 доларів за барель дорожче, ніж постачання Urals до Китаю.

Китай в основному імпортує нафту марки ESPO Blend, яка торгується з премією в 3-4 долари порівняно з Urals і постачається з порту Козьмино на Далекому Сході, що знижує транспортні витрати для російських експортерів.

Компанії, які стикаються з повними ставками MET, дорогим виробництвом та складною логістикою, можуть працювати з невеликим збитком до 5 доларів за барель, показують розрахунки Reuters. Проте більшість виробників із високими витратами, як правило, виграють від знижених ставок MET. Аналітики зазначають, що володіння флотом суден та місце розташування об'єктів також негативно впливають на рентабельність, на тлі того, як логістичні витрати продовжують знижувати прибуток.

Ціни на нафту практично не змінилися на тлі очікування ринком ясності у переговорах між рф та Україною