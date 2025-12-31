Скидки на российскую нефть приблизились к историческим максимумам, но налоговые льготы помогают экспортерам - Reuters

Скидки на российскую нефть на экспортных терминалах снова приблизились к историческим максимумам, оказывая давление на прибыль экспортеров на фоне слабых мировых цен на нефть, по расчетам Reuters, пишет УНН.

Детали

Санкции Запада в связи с военными действиями россии в Украине вынудили российские нефтяные компании продавать нефть со значительными скидками, достигавшими в декабре от 20 до 30 долларов за баррель ниже цены на нефть марки Brent - это самый большой разрыв в российских портах с начала 2022 года, как показывают данные Reuters.

Большие скидки снизили маржу, приведя к убыткам некоторых поставщиков. Тем не менее, многие фирмы остаются прибыльными благодаря налоговым льготам правительства, согласно данным Reuters.

"Доход в производственном сегменте в среднем остается положительным после покрытия налогов, производственных и транспортных расходов. Некоторые нефтяные проекты действительно "в убытке", в частности из-за сложности добычи", - сказал Кирилл Бахтин из BCS World of Investments.

По мнению аналитиков, льготные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) имеют решающее значение для поддержания прибыльности. По оценкам Reuters, более половины российских нефтедобывающих компаний имеют право на нулевые или сниженные ставки НДПИ, что помогает им покрывать расходы и финансировать разработку месторождений.

Расчеты Reuters показывают, что компании, получающие выгоду от нулевых ставок НДПИ (около 20% производителей), получили торговую прибыль в размере примерно 20 долларов за баррель по ценам на нефть Urals в декабре. Экспортная маржа также варьируется в зависимости от страны назначения: поставки в Турцию могут стоить на 10 долларов за баррель дороже, чем поставки Urals в Китай.

Китай в основном импортирует нефть марки ESPO Blend, которая торгуется с премией в 3-4 доллара по сравнению с Urals и поставляется из порта Козьмино на Дальнем Востоке, что снижает транспортные расходы для российских экспортеров.

Компании, которые сталкиваются с полными ставками НДПИ, дорогим производством и сложной логистикой, могут работать с небольшим убытком до 5 долларов за баррель, показывают расчеты Reuters. Однако большинство производителей с высокими затратами, как правило, выигрывают от сниженных ставок НДПИ. Аналитики отмечают, что владение флотом судов и местоположение объектов также негативно влияют на рентабельность, на фоне того, как логистические расходы продолжают снижать прибыль.

