30 декабря, 18:06 • 17762 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 46549 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 33994 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 30460 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 29048 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 20849 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19380 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24032 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 39954 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22964 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Скидки на российскую нефть приблизились к историческим максимумам, но налоговые льготы помогают экспортерам - Reuters

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Скидки на российскую нефть на экспортных терминалах вновь приблизились к историческим максимумам, что снижает маржу и приводит к убыткам. Более половины российских нефтедобывающих компаний имеют право на нулевые или сниженные ставки налога на добычу полезных ископаемых.

Скидки на российскую нефть приблизились к историческим максимумам, но налоговые льготы помогают экспортерам - Reuters

Скидки на российскую нефть на экспортных терминалах снова приблизились к историческим максимумам, оказывая давление на прибыль экспортеров на фоне слабых мировых цен на нефть, по расчетам Reuters, пишет УНН.

Детали

Санкции Запада в связи с военными действиями россии в Украине вынудили российские нефтяные компании продавать нефть со значительными скидками, достигавшими в декабре от 20 до 30 долларов за баррель ниже цены на нефть марки Brent - это самый большой разрыв в российских портах с начала 2022 года, как показывают данные Reuters.

Большие скидки снизили маржу, приведя к убыткам некоторых поставщиков. Тем не менее, многие фирмы остаются прибыльными благодаря налоговым льготам правительства, согласно данным Reuters.

"Доход в производственном сегменте в среднем остается положительным после покрытия налогов, производственных и транспортных расходов. Некоторые нефтяные проекты действительно "в убытке", в частности из-за сложности добычи", - сказал Кирилл Бахтин из BCS World of Investments.

По мнению аналитиков, льготные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) имеют решающее значение для поддержания прибыльности. По оценкам Reuters, более половины российских нефтедобывающих компаний имеют право на нулевые или сниженные ставки НДПИ, что помогает им покрывать расходы и финансировать разработку месторождений.

Расчеты Reuters показывают, что компании, получающие выгоду от нулевых ставок НДПИ (около 20% производителей), получили торговую прибыль в размере примерно 20 долларов за баррель по ценам на нефть Urals в декабре. Экспортная маржа также варьируется в зависимости от страны назначения: поставки в Турцию могут стоить на 10 долларов за баррель дороже, чем поставки Urals в Китай.

Китай в основном импортирует нефть марки ESPO Blend, которая торгуется с премией в 3-4 доллара по сравнению с Urals и поставляется из порта Козьмино на Дальнем Востоке, что снижает транспортные расходы для российских экспортеров.

Компании, которые сталкиваются с полными ставками НДПИ, дорогим производством и сложной логистикой, могут работать с небольшим убытком до 5 долларов за баррель, показывают расчеты Reuters. Однако большинство производителей с высокими затратами, как правило, выигрывают от сниженных ставок НДПИ. Аналитики отмечают, что владение флотом судов и местоположение объектов также негативно влияют на рентабельность, на фоне того, как логистические расходы продолжают снижать прибыль.

Юлия Шрамко

