Цены на нефть практически не изменились на фоне ожидания рынком ясности в переговорах между рф и Украиной

Цены на нефть во вторник практически не изменились после роста более чем на 2% на предыдущей сессии на фоне того, как инвесторы стремились к ясности относительно мирных переговоров по войне в Украине, чтобы оценить потенциальные перебои в поставках, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале, срок действия которых истекает во вторник, снизились на 2 цента до 61,92 доллара за баррель по состоянию на 03:14 GMT (05:14 по Киеву). Более активный мартовский контракт стоил 61,44 доллара, снизившись на 5 центов. Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 5 центов до 58,03 долларов.

Бенчмарки Brent и WTI закрылись более чем на 2% выше на предыдущей сессии после того, как москва обвинила Киев в якобы нападении на резиденцию главы кремля владимира путина, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках, пишет издание. Киев отверг обвинения москвы как безосновательные и направленные на подрыв мирных переговоров. После телефонного разговора с путиным президент США Дональд Трамп заявил, что его возмутили подробности нападения.

Эскалация геополитической напряженности, несмотря на повторные заявления Трампа о том, что мирное соглашение может быть близким, может оказать давление на цены на нефть, указывает издание.

"Я думаю, рынки чувствуют, что заключить сделку будет очень сложно", - сказал аналитик Marex Эд Мейр.

Трейдеры также обеспокоены событиями на Ближнем Востоке после того, как Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут поддержать еще один крупный удар по Ирану, если Тегеран возобновит восстановление своих программ баллистических ракет или ядерного оружия.

Трамп также предупредил палестинскую боевую группировку ХАМАС о серьезных последствиях, если она не разоружится, добавив, что хочет перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое было достигнуто в октябре после двух лет войны в Газе.

Трамп требует разоружения ХАМАС для перехода ко второму этапу перемирия

Несмотря на усиливающиеся опасения относительно потенциальных перебоев в поставках из-за геополитической напряженности, сохраняется мнение об избытке предложения на мировом рынке, что может сдерживать рост цен, считают аналитики.

В Marex заявили, что цены будут снижаться в первом квартале 2026 года из-за "растущего избытка нефти".

"Учитывая противоречивые тенденции: инициированные США мирные усилия и опасения по поводу избытка предложения, а также тлеющую геополитическую напряженность, мы ожидаем, что в ближайшей перспективе цена на нефть WTI продолжит колебаться в диапазоне 55-60 долларов", - говорится в записке аналитиков.

