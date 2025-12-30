Ціни на нафту практично не змінилися на тлі очікування ринком ясності у переговорах між рф та Україною

Ціни на нафту у вівторок практично не змінилися після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії на тлі того, як інвестори прагнули ясності щодо мирних переговорів щодо війни в Україні, щоб оцінити потенційні перебої у постачаннях, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому, термін дії яких спливає у вівторок, знизилися на 2 центи до 61,92 долара за барель за станом на 03:14 GMT (05:14 за Києвом). Активніший березневий контракт коштував 61,44 долара, знизившись на 5 центів. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 5 центів до 58,03 доларів.

Бенчмарки Brent та WTI закрилися більш ніж на 2% вище на попередній сесії після того, як москва звинуватила Київ у нібито нападі на резиденцію глави кремля володимира путіна, що викликало побоювання з приводу перебоїв у постачаннях, пише видання. Київ відкинув звинувачення москви як безпідставні та спрямовані на підрив мирних переговорів. Після телефонної розмови з путіним президент США Дональд Трамп заявив, що його обурили подробиці нападу.

Ескалація геополітичної напруженості, попри повторні заяви Трампа про те, що мирна угода може бути близькою, може чинити тиск на ціни на нафту, вказує видання.

"Я думаю, ринки відчувають, що укласти угоду буде дуже складно", - сказав аналітик Marex Ед Мейр.

Трейдери також стурбовані подіями на Близькому Сході після того, як Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть підтримати ще один великий удар по Ірану, якщо Тегеран відновить відновлення своїх програм балістичних ракет або ядерної зброї.

Трамп також попередив палестинське бойове угруповання ХАМАС про серйозні наслідки, якщо воно не роззброїться, додавши, що хоче перейти до другого етапу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яка була досягнута в жовтні після двох років війни в Газі.

Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я

Попри побоювання, що посилюються, щодо потенційних перебоїв у постачаннях через геополітичну напруженість, зберігається думка про надлишок пропозиції на світовому ринку, що може стримувати зростання цін, вважають аналітики.

У Marex заявили, що ціни знижуватимуться в першому кварталі 2026 року через "зростаючий надлишок нафти".

"З огляду на суперечливі тенденції: ініційовані США мирні зусилля і побоювання з приводу надлишку пропозиції, а також тліючу геополітичну напруженість, ми очікуємо, що в найближчій перспективі ціна на нафту WTI продовжить коливатися в діапазоні 55-60 доларів", - ідеться в записці аналітиків.

Нафта подорожчала на 2% на тлі оцінки ринком переговорів щодо війни в Україні та перспектив поставок