Ціни на нафту практично не змінилися на тлі очікування ринком ясності у переговорах між рф та Україною

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:26 • 5528 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 11378 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 14048 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 21833 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 24582 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 20103 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 21808 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22104 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20130 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23178 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
78%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo29 грудня, 21:26 • 10987 перегляди
У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС29 грудня, 21:55 • 4796 перегляди
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф29 грудня, 23:30 • 8682 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України01:50 • 15859 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto02:26 • 8452 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 35023 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 36046 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 156849 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 197905 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 109114 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 19160 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 32089 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 41254 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 51749 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 156849 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
F-15 Eagle
Опалення

Ціни на нафту практично не змінилися на тлі очікування ринком ясності у переговорах між рф та Україною

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Ціни на нафту у вівторок майже не змінилися, ф'ючерси на Brent знизилися на 2 центи до $61,92, а WTI – на 5 центів до $58,03. Це сталося після зростання на 2%.

Ціни на нафту практично не змінилися на тлі очікування ринком ясності у переговорах між рф та Україною

Ціни на нафту у вівторок практично не змінилися після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії на тлі того, як інвестори прагнули ясності щодо мирних переговорів щодо війни в Україні, щоб оцінити потенційні перебої у постачаннях, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому, термін дії яких спливає у вівторок, знизилися на 2 центи до 61,92 долара за барель за станом на 03:14 GMT (05:14 за Києвом). Активніший березневий контракт коштував 61,44 долара, знизившись на 5 центів. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 5 центів до 58,03 доларів.

Бенчмарки Brent та WTI закрилися більш ніж на 2% вище на попередній сесії після того, як москва звинуватила Київ у нібито нападі на резиденцію глави кремля володимира путіна, що викликало побоювання з приводу перебоїв у постачаннях, пише видання. Київ відкинув звинувачення москви як безпідставні та спрямовані на підрив мирних переговорів. Після телефонної розмови з путіним президент США Дональд Трамп заявив, що його обурили подробиці нападу.

Ескалація геополітичної напруженості, попри повторні заяви Трампа про те, що мирна угода може бути близькою, може чинити тиск на ціни на нафту, вказує видання.

"Я думаю, ринки відчувають, що укласти угоду буде дуже складно", - сказав аналітик Marex Ед Мейр.

Трейдери також стурбовані подіями на Близькому Сході після того, як Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть підтримати ще один великий удар по Ірану, якщо Тегеран відновить відновлення своїх програм балістичних ракет або ядерної зброї.

Трамп також попередив палестинське бойове угруповання ХАМАС про серйозні наслідки, якщо воно не роззброїться, додавши, що хоче перейти до другого етапу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яка була досягнута в жовтні після двох років війни в Газі.

Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я29.12.25, 21:37 • 2938 переглядiв

Попри побоювання, що посилюються, щодо потенційних перебоїв у постачаннях через геополітичну напруженість, зберігається думка про надлишок пропозиції на світовому ринку, що може стримувати зростання цін, вважають аналітики.

У Marex заявили, що ціни знижуватимуться в першому кварталі 2026 року через "зростаючий надлишок нафти".

"З огляду на суперечливі тенденції: ініційовані США мирні зусилля і побоювання з приводу надлишку пропозиції, а також тліючу геополітичну напруженість, ми очікуємо, що в найближчій перспективі ціна на нафту WTI продовжить коливатися в діапазоні 55-60 доларів", - ідеться в записці аналітиків.

Нафта подорожчала на 2% на тлі оцінки ринком переговорів щодо війни в Україні та перспектив поставок29.12.25, 14:13 • 3300 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Енергетика
Війна в Україні
Ізраїль
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Україна
Іран