росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Нафта подорожчала на 2% на тлі оцінки ринком переговорів щодо війни в Україні та перспектив поставок

Київ • УНН

 • 2398 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 2,1% до 61,91 долара, а WTI подорожчала на 2,3% до 58,03 долара. Це сталося на тлі переговорів між президентами України та США щодо припинення війни та потенційних перебоїв у постачанні нафти на Близькому Сході.

Нафта подорожчала на 2% на тлі оцінки ринком переговорів щодо війни в Україні та перспектив поставок

Ціни на нафту зросли більш ніж на долар у понеділок, на тлі того, як інвестори оцінювали переговори між президентами США та України щодо можливої ​​угоди щодо припинення війни в Україні на тлі потенційних перебоїв у постачанні нафти на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,27 долара, або на 2,1%, до 61,91 долара за барель до 12:00 GMT (14:00 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,29 долара, або на 2,3%, до 58,03 долара.

Обидва бенчмарки впали більш ніж на 2% у п'ятницю.

"Енергетичні ринки зросли, оскільки геополітичні події підтримали ціни на нафту: Brent трохи подорожчала на тлі відновлення напруженості на Близькому Сході та зміни ходу мирних переговорів щодо України", - сказав аналітик IG Аксель Рудольф, додавши, що низька ліквідність може посилити волатильність на початку наступного року.

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що у переговорах з американським колегою Дональдом Трампом досягнуто значного прогресу, і домовився про зустріч американських та українських делегацій наступного тижня для остаточного узгодження питань, спрямованих на припинення війни росії в Україні.

Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах29.12.25, 13:59 • 14359 переглядiв

Зеленський додав, що зустріч із росією буде можлива лише після того, як Трамп та європейські лідери узгодять запропоновані Україною рамки мирного врегулювання.

Низка зустрічей у січні, після чого - з російською стороною: Зеленський розкрив поетапний план дій у межах мирних переговорів29.12.25, 11:35 • 2438 переглядiв

"На Близькому Сході останнім часом також спостерігається нестабільність, наприклад, авіаудари Саудівської Аравії щодо Ємену… можливо, саме це викликає побоювання ринку щодо потенційних перебоїв у постачанні", - сказав Ян Ань, аналітик Haitong Futures, який працює в Китаї.

Єменські сепаратисти звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів26.12.25, 11:01 • 3087 переглядiв

Очікується, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, третій місяць поспіль знизить лютневу ціну на свій флагманський сорт нафти Arab Light для азійських покупців, що відображає зниження цін на спотовому ринку через надлишок пропозиції, повідомили шість джерел у нафтопереробній галузі Азії.

Інвестори також очікують на дані про запаси нафти в США за тиждень до 19 грудня. Розширене опитування Reuters показало, що запаси нафти в США, як очікується, знизилися минулого тижня, тоді як запаси дистилятів та бензину, імовірно, зросли.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що сильний імпорт нафти до Китаю також стримує зростання цін в інших регіонах. Він додав, що 60 доларів за барель є мінімальною ціною для Brent, і очікується, що ціни трохи відновляться у 2026 році, на тлі того, як зростання пропозиції країн, які не входять до ОПЕК+, імовірно, сповільниться у середині 2026 року.

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 15069 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
