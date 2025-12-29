Нефть подорожала на 2% на фоне оценки рынком переговоров по войне в Украине и перспектив поставок

Цены на нефть выросли более чем на доллар в понедельник на фоне того, как инвесторы оценивали переговоры между президентами США и Украины относительно возможного соглашения о прекращении войны в Украине на фоне потенциальных перебоев в поставках нефти на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,27 доллара, или на 2,1%, до 61,91 доллара за баррель к 12:00 GMT (14:00 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1,29 доллара, или на 2,3%, до 58,03 доллара.

Оба бенчмарка упали более чем на 2% в пятницу.

"Энергетические рынки выросли, поскольку геополитические события поддержали цены на нефть: Brent немного подорожала на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке и изменения хода мирных переговоров по Украине", - сказал аналитик IG Аксель Рудольф, добавив, что низкая ликвидность может усилить волатильность в начале следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что в переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом достигнут значительный прогресс, и договорился о встрече американских и украинских делегаций на следующей неделе для окончательного согласования вопросов, направленных на прекращение войны россии в Украине.

Зеленский добавил, что встреча с россией будет возможна только после того, как Трамп и европейские лидеры согласуют предложенные Украиной рамки мирного урегулирования.

"На Ближнем Востоке в последнее время также наблюдается нестабильность, например, авиаудары Саудовской Аравии по Йемену… возможно, именно это вызывает опасения рынка относительно потенциальных перебоев в поставках", - сказал Ян Ань, аналитик Haitong Futures, работающий в Китае.

Ожидается, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, третий месяц подряд снизит февральскую цену на свой флагманский сорт нефти Arab Light для азиатских покупателей, что отражает снижение цен на спотовом рынке из-за избытка предложения, сообщили шесть источников в нефтеперерабатывающей отрасли Азии.

Инвесторы также ожидают данные о запасах нефти в США за неделю до 19 декабря. Расширенный опрос Reuters показал, что запасы нефти в США, как ожидается, снизились на прошлой неделе, тогда как запасы дистиллятов и бензина, вероятно, выросли.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что сильный импорт нефти в Китай также сдерживает рост цен в других регионах. Он добавил, что 60 долларов за баррель является минимальной ценой для Brent, и ожидается, что цены немного восстановятся в 2026 году, на фоне того, как рост предложения стран, не входящих в ОПЕК+, вероятно, замедлится в середине 2026 года.

