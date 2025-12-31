Цены на нефть ожидают крупнейшего годового падения с 2020 года - Reuters

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 1306 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 6352 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 10391 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 10355 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 10663 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 11873 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13780 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 26600 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 62221 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41411 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
83%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗVideo31 декабря, 03:24 • 11258 просмотра
путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД31 декабря, 04:01 • 7170 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31 декабря, 04:30 • 15487 просмотра
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo31 декабря, 05:31 • 9620 просмотра
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина08:33 • 4934 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 52432 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 55076 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 49924 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 77255 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 74464 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Алексей Белошицкий
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Иран
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 196 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 1074 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 2322 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 18349 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 62218 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot

Цены на нефть ожидают крупнейшего годового падения с 2020 года - Reuters

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Цены на нефть почти не изменились в среду, но ожидается падение более чем на 15% в течение 2025 года. Это связано с опасениями по поводу избытка предложения, несмотря на войны, пошлины и санкции.

Цены на нефть ожидают крупнейшего годового падения с 2020 года - Reuters

Цены на нефть почти не изменились в среду и, как ожидается, упадут более чем на 15% в течение 2025 года, на фоне того, как опасения по поводу избытка предложения возросли в год, отмеченный войнами, повышением пошлин и объемов производства ОПЕК+, а также санкциями против россии, Ирана и Венесуэлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent, упавшие почти на 18% - самое существенное годовое процентное снижение с 2020 года, - движутся к третьему году подряд потерь, что станет самой длинной серией падений за всю историю. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate, как ожидается, снизится на 19% в годовом исчислении.

Аналитик BNP Paribas по сырьевым товарам Джейсон Инг ожидает, что цена на Brent упадет до 55 долларов за баррель в первом квартале, а затем восстановится до 60 долларов за баррель к концу 2026 года, на фоне того, как ожидается нормализация роста предложения при сохранении спроса на прежнем уровне.

"Причина, по которой мы настроены более пессимистично, чем рынок в краткосрочной перспективе, заключается в том, что, по нашему мнению, американские производители сланцевой нефти смогли застраховаться на высоких уровнях", - сказал он.

"Таким образом, предложение со стороны производителей сланцевой нефти будет более стабильным и нечувствительным к колебаниям цен", - отметил он.

Средние цены на оба эталонных показателя в 2025 году являются самыми низкими с 2020 года, показали данные LSEG. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов до 61,42 доллара за баррель к 10:30 GMT (12:30 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 10 центов до 58,05 доллара.

Запасы нефти и топлива в США выросли на прошлой неделе, сообщили источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник.

Нефтяные рынки показали сильный старт в 2025 году, когда бывший президент США Джо Байден завершал свой срок, введя более жесткие санкции против россии, что нарушило поставки крупнейшим покупателям - Китаю и Индии.

Интенсификация произошла в войне рф против Украины, когда беспилотники поражали российскую энергетическую инфраструктуру, а 12-дневный ирано-израильский конфликт в июне поставил под угрозу судоходство в Ормузском проливе, главном маршруте для морских перевозок нефти по всему миру, что подняло цены на нефть.

В последние недели геополитическую напряженность усилили кризис в Йемене между ведущими производителями ОПЕК - Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, как и то, что президент США Дональд Трамп распорядился о блокаде экспорта венесуэльской нефти и угрожал новым ударом по Ирану.

Однако цены снизились после того, как ОПЕК+ ускорила рост добычи в этом году, а также на фоне опасений по поводу влияния американских пошлин на рост мировой экономики и спроса на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники приостановили увеличение добычи нефти в первом квартале 2026 года после того, как с апреля выпустили на рынок около 2,9 млн баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК состоится 4 января.

Большинство аналитиков ожидают, что в следующем году предложение превысит спрос, при этом оценки варьируются от 3,84 млн баррелей в сутки, прогнозируемых Международным энергетическим агентством, до 2 млн баррелей в сутки, прогнозируемых Goldman Sachs.

"Если цена действительно существенно упадет, я думаю, вы увидите некоторое сокращение (со стороны ОПЕК+), - сказал Мартин Ратс, глобальный нефтяной стратег Morgan Stanley. - Но, вероятно, ей нужно будет упасть еще значительно больше - возможно, до уровня чуть выше 50 долларов".

"Если сегодняшняя цена просто сохранится после паузы в первом квартале, они, вероятно, продолжат сворачивать эти сокращения", - указал он.

Джон Дрисколл, управляющий директор консалтинговой компании JTD Energy, ожидает, что геополитические риски будут поддерживать цены на нефть, несмотря на фундаментальные факторы, указывающие на избыток предложения.

"Все говорят, что ситуация ухудшится к 2026 году и даже позже, - сказал он. - Но я не стал бы игнорировать геополитику, и фактор Трампа будет играть свою роль, потому что он хочет участвовать во всем".

Скидки на российскую нефть приблизились к историческим максимумам, но налоговые льготы помогают экспортерам - Reuters31.12.25, 08:30 • 2672 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
ОПЕК
Венесуэла
Дональд Трамп
Индия
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран