Цены на нефть ожидают крупнейшего годового падения с 2020 года - Reuters

Цены на нефть почти не изменились в среду и, как ожидается, упадут более чем на 15% в течение 2025 года, на фоне того, как опасения по поводу избытка предложения возросли в год, отмеченный войнами, повышением пошлин и объемов производства ОПЕК+, а также санкциями против россии, Ирана и Венесуэлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent, упавшие почти на 18% - самое существенное годовое процентное снижение с 2020 года, - движутся к третьему году подряд потерь, что станет самой длинной серией падений за всю историю. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate, как ожидается, снизится на 19% в годовом исчислении.

Аналитик BNP Paribas по сырьевым товарам Джейсон Инг ожидает, что цена на Brent упадет до 55 долларов за баррель в первом квартале, а затем восстановится до 60 долларов за баррель к концу 2026 года, на фоне того, как ожидается нормализация роста предложения при сохранении спроса на прежнем уровне.

"Причина, по которой мы настроены более пессимистично, чем рынок в краткосрочной перспективе, заключается в том, что, по нашему мнению, американские производители сланцевой нефти смогли застраховаться на высоких уровнях", - сказал он.

"Таким образом, предложение со стороны производителей сланцевой нефти будет более стабильным и нечувствительным к колебаниям цен", - отметил он.

Средние цены на оба эталонных показателя в 2025 году являются самыми низкими с 2020 года, показали данные LSEG. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов до 61,42 доллара за баррель к 10:30 GMT (12:30 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 10 центов до 58,05 доллара.

Запасы нефти и топлива в США выросли на прошлой неделе, сообщили источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник.

Нефтяные рынки показали сильный старт в 2025 году, когда бывший президент США Джо Байден завершал свой срок, введя более жесткие санкции против россии, что нарушило поставки крупнейшим покупателям - Китаю и Индии.

Интенсификация произошла в войне рф против Украины, когда беспилотники поражали российскую энергетическую инфраструктуру, а 12-дневный ирано-израильский конфликт в июне поставил под угрозу судоходство в Ормузском проливе, главном маршруте для морских перевозок нефти по всему миру, что подняло цены на нефть.

В последние недели геополитическую напряженность усилили кризис в Йемене между ведущими производителями ОПЕК - Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, как и то, что президент США Дональд Трамп распорядился о блокаде экспорта венесуэльской нефти и угрожал новым ударом по Ирану.

Однако цены снизились после того, как ОПЕК+ ускорила рост добычи в этом году, а также на фоне опасений по поводу влияния американских пошлин на рост мировой экономики и спроса на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники приостановили увеличение добычи нефти в первом квартале 2026 года после того, как с апреля выпустили на рынок около 2,9 млн баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК состоится 4 января.

Большинство аналитиков ожидают, что в следующем году предложение превысит спрос, при этом оценки варьируются от 3,84 млн баррелей в сутки, прогнозируемых Международным энергетическим агентством, до 2 млн баррелей в сутки, прогнозируемых Goldman Sachs.

"Если цена действительно существенно упадет, я думаю, вы увидите некоторое сокращение (со стороны ОПЕК+), - сказал Мартин Ратс, глобальный нефтяной стратег Morgan Stanley. - Но, вероятно, ей нужно будет упасть еще значительно больше - возможно, до уровня чуть выше 50 долларов".

"Если сегодняшняя цена просто сохранится после паузы в первом квартале, они, вероятно, продолжат сворачивать эти сокращения", - указал он.

Джон Дрисколл, управляющий директор консалтинговой компании JTD Energy, ожидает, что геополитические риски будут поддерживать цены на нефть, несмотря на фундаментальные факторы, указывающие на избыток предложения.

"Все говорят, что ситуация ухудшится к 2026 году и даже позже, - сказал он. - Но я не стал бы игнорировать геополитику, и фактор Трампа будет играть свою роль, потому что он хочет участвовать во всем".

