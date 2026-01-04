Події у Венесуелі та загрози Ірану: як реагують світові ринки нафти
Київ • УНН
Напруженість у Венесуелі та заяви Дональда Трампа щодо Ірану спровокували очікування зростання цін на нафту. Експорт венесуельської нафти майже зупинився через ембарго США, що призвело до скорочення видобутку PDVSA.
Ескалація політичної кризи у Венесуелі та заяви Дональда Трампа щодо контролю над нафтовидобувною країною спровокували очікування зростання цін на нафту. Попри силове усунення Ніколаса Мадуро, нафтова інфраструктура PDVSA не зазнала пошкоджень, проте експорт фактично паралізований через діюче ембарго США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Через санкції та блокаду танкерів експорт венесуельської нафти в грудні впав до 500 000 барелів на добу, а з 1 січня постачання майже повністю зупинилося (за винятком компанії Chevron). Це призвело до переповнення сховищ, через що PDVSA змушена скорочувати видобуток і консервувати свердловини.
Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg30.12.25, 23:59 • 10221 перегляд
Дональд Трамп підтвердив, що ембарго залишається в силі. Додатковим фактором напруженості стала його погроза втрутитися в ситуацію в Ірані на тлі триваючих протестів у країні.
Прогнози аналітиків та позиція ОПЕК+
Експерти Capital Economics та Saxo Bank вважають, що різкого стрибка цін вдасться уникнути завдяки достатній пропозиції на світовому ринку. Будь-які перебої у Венесуелі можуть бути компенсовані іншими виробниками.
Ціни можуть дещо зрости через геополітичну напруженість, але достатня світова пропозиція продовжуватиме обмежувати ці ризики
На цьому тлі ОПЕК+ ухвалила рішення підтримувати стабільний рівень видобутку в першому кварталі 2026 року. Учасники ринку зберігають обережність, зважаючи на те, що 2025 рік завершився з найбільшими річними втратами вартості нафти з 2020 року.
Ціни на нафту трохи зросли після найбільшого річного падіння з 2020 року02.01.26, 08:35 • 4859 переглядiв