Події у Венесуелі та загрози Ірану: як реагують світові ринки нафти

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 11238 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 16988 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 41709 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 28514 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 41947 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 51285 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 57177 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55321 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50759 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65652 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
85%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 15495 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 15900 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 11689 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 19599 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 9900 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 93272 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 111959 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 121639 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 257762 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 193747 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 8316 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 8376 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 10086 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 22676 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 70209 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
The Hill

Події у Венесуелі та загрози Ірану: як реагують світові ринки нафти

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Напруженість у Венесуелі та заяви Дональда Трампа щодо Ірану спровокували очікування зростання цін на нафту. Експорт венесуельської нафти майже зупинився через ембарго США, що призвело до скорочення видобутку PDVSA.

Події у Венесуелі та загрози Ірану: як реагують світові ринки нафти
Фото: Reuters

Ескалація політичної кризи у Венесуелі та заяви Дональда Трампа щодо контролю над нафтовидобувною країною спровокували очікування зростання цін на нафту. Попри силове усунення Ніколаса Мадуро, нафтова інфраструктура PDVSA не зазнала пошкоджень, проте експорт фактично паралізований через діюче ембарго США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Через санкції та блокаду танкерів експорт венесуельської нафти в грудні впав до 500 000 барелів на добу, а з 1 січня постачання майже повністю зупинилося (за винятком компанії Chevron). Це призвело до переповнення сховищ, через що PDVSA змушена скорочувати видобуток і консервувати свердловини.

Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg30.12.25, 23:59 • 10221 перегляд

Дональд Трамп підтвердив, що ембарго залишається в силі. Додатковим фактором напруженості стала його погроза втрутитися в ситуацію в Ірані на тлі триваючих протестів у країні.

Прогнози аналітиків та позиція ОПЕК+

Експерти Capital Economics та Saxo Bank вважають, що різкого стрибка цін вдасться уникнути завдяки достатній пропозиції на світовому ринку. Будь-які перебої у Венесуелі можуть бути компенсовані іншими виробниками.

Ціни можуть дещо зрости через геополітичну напруженість, але достатня світова пропозиція продовжуватиме обмежувати ці ризики

– зазначив Оле Хансен із Saxo Bank.

На цьому тлі ОПЕК+ ухвалила рішення підтримувати стабільний рівень видобутку в першому кварталі 2026 року. Учасники ринку зберігають обережність, зважаючи на те, що 2025 рік завершився з найбільшими річними втратами вартості нафти з 2020 року. 

Ціни на нафту трохи зросли після найбільшого річного падіння з 2020 року02.01.26, 08:35 • 4859 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран