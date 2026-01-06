$42.290.12
Трамп готовий направити більше військ до Венесуели у разі відмови тимчасового президента від співпраці: Politico дізналося список вимог

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність направити війська до Венесуели, якщо тимчасовий президент Делсі Родрігес припинить співпрацювати зі США. Він також зазначив, що Родрігес співпрацювала після військового удару США по столиці Венесуели, який призвів до захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп у понеділок повторив, що готовий направити більше військ до Венесуели, якщо тимчасовий президент країни Делсі Родрігес припинить співпрацювати зі США пише УНН з посиланням на Politico, яке також повідомило, що адміністрація Трампа вимагає від тимчасового лідера Венесуели вжити кількох проамериканських заходів, від яких відмовився її попередник, якщо вона хоче уникнути подібної долі.

Деталі

В інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що Родрігес співпрацювала після військового удару США по столиці Венесуели, який призвів до захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро в суботу. Він додав, що його адміністрація спочатку очікувала, що їй доведеться знову направити американські війська після операції, але наразі він не вважає, що друга атака буде необхідна, пише видання.

"Ми не воюємо з Венесуелою, а з наркоторговцями": Трамп пояснив подальші кроки у конфлікті06.01.26, 06:06 • 1746 переглядiв

Тим не менш, він наполягав на тому, що США "воюють з людьми, які продають наркотики", а не з Венесуелою. Мадуро та його дружина, Сілія Флорес, у понеділок у федеральному суді Мангеттена не визнали себе винними за обвинуваченнями у незаконному обігу наркотиків.

Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели05.01.26, 19:43 • 3302 перегляди

Його коментарі перегукнулися з висловлюваннями пресі на борту Air Force One у неділю ввечері, коли він сказав: "Якщо вони не поводяться належним чином, ми завдамо другого удару".

Трамп заявив NBC, що його адміністрація невдовзі вирішить, чи скасовувати санкції з Родрігес (вона була приведена до присяги в понеділок як тимчасовий президент), на яку Міністерство фінансів США наклало санкції разом з кількома іншими членами близького оточення Мадуро з 2018 року.

У неділю Трамп погрожував, що Родрігес "заплатить дуже велику ціну, імовірно, більшу, ніж Мадуро", якщо відмовиться співпрацювати зі США. Раніше Родрігес назвала атаку "звірством, яке порушує міжнародне право" та наполягала на тому, що Мадуро залишається лідером країни.

Тимчасовий лідер Венесуели змінила риторику після попереджень Трампа05.01.26, 08:57 • 4922 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув ці коментарі в недільному інтерв'ю на програмі This Week на каналі ABC, сказавши: "Ми не будемо судити про подальші дії, виходячи лише з того, що говорилося на пресконференціях".

В інтерв'ю NBC Трамп назвав відносини Рубіо з Родрігес "дуже міцними", але заперечив припущення про те, що вона працювала з американськими чиновниками в період перед атакою. Він також назвав Рубіо одним із кількох посадовців адміністрації, які тимчасово допомагатимуть керувати країною до проведення нових виборів, які, за його словами, не відбудуться протягом наступних 30 днів.

Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ04.01.26, 19:14 • 5950 переглядiв

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, голова Пентагону Піт Гегсет та заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер також допомагатимуть у цій справі, сказав Трамп.

Список вимог

Щонайменше три вимоги американські чиновники висунули Родрігес, заявивши союзниці Мадуро, що вони очікують від неї посилення заходів щодо боротьби з наркотрафіком, висилки агентів країн або мереж, ворожих до США, і припинення продажу нафти супротивникам США, повідомили виданню два джерела, знайомі з делікатними внутрішніми обговореннями. США очікують, що вона зрештою проконтролює проведення вільних виборів та піде у відставку, сказали джерела.

Проте терміни виконання вимог можуть змінюватись, і американські чиновники наголошують, що виборів найближчим часом не передбачається.

Юлія Шрамко

