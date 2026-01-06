"Ми не воюємо з Венесуелою, а з наркоторговцями": Трамп пояснив подальші кроки у конфлікті

$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 9974 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 30096 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 56531 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 34587 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 38044 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41853 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102875 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70497 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95601 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99735 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Популярнi новини
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 14949 перегляди
Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів ВашингтонаVideo5 січня, 18:52 • 3690 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 5716 перегляди
Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 5 січня, 19:20 • 4784 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 4622 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 14954 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 56531 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 39740 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102875 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 160960 перегляди
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 4634 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56188 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50638 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47180 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55281 перегляди
"Ми не воюємо з Венесуелою, а з наркоторговцями": Трамп пояснив подальші кроки у конфлікті

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Американський президент заявив, що нові вибори у Венесуелі неможливі протягом 30 днів, а американська присутність буде тривалою. Він наголосив, що США готові фінансово стимулювати нафтові компанії для відновлення енергетичної інфраструктури країни.

"Ми не воюємо з Венесуелою, а з наркоторговцями": Трамп пояснив подальші кроки у конфлікті

Президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю NBC News розкрив деталі подальшої стратегії Вашингтона щодо Венесуели. Він заявив, що проведення нових виборів у країні протягом найближчих 30 днів неможливе, а американська присутність буде тривалою. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп наголосив, що першочерговим завданням є стабілізація ситуації, оскільки наразі "люди навіть не зможуть проголосувати". Він спрогнозував, що відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели може тривати менше ніж 18 місяців, а США готові фінансово стимулювати нафтові компанії до цього процесу.

Я думаю, що ми можемо зробити це швидше, але це буде багато грошей. Доведеться витратити величезну суму грошей, і нафтові компанії витратить їх, а потім вони отримають відшкодування від нас або через доходи

– заявив президент США.

Військовий статус та "головний" у процесі

Трамп рішуче заперечив, що дії США є початком війни з венесуельським народом. За його словами, місія спрямована виключно проти кримінальних елементів.

Уряд Венесуели заявив про єдність навколо Мадуро після його захоплення спецпризначенцями США04.01.26, 23:32 • 4024 перегляди

Ні, ми не воюємо. Ми воюємо з людьми, які продають наркотики. Ми воюємо з людьми, які спустошують нашу країну зі своїх в’язниць, наркоманів та психіатричних лікарень

– пояснив він.

Для управління процесами у Венесуелі створено спеціальну групу чиновників, до якої увійшли Марко Рубіо, Піт Хегсет, Стівен Міллер та Джей Ді Венс. На запитання, хто зрештою є головним у цій операції, Трамп відповів коротко: "Я".

Взаємодія з Делсі Родрігес та правові питання

Президент підтвердив, що віцепрезидентка Делсі Родрігес, яка склала присягу як наступниця Мадуро, співпрацює з американською стороною.

Тимчасовий лідер Венесуели змінила риторику після попереджень Трампа05.01.26, 08:57 • 4850 переглядiв

Він зазначив, що держсекретар Марко Рубіо підтримує з нею "міцні стосунки" та спілкується іспанською. Водночас Трамп не виключив повторного військового втручання, якщо Родрігес припинить співпрацю.

Щодо Ніколаса Мадуро, то йому вже пред'явлено офіційні звинувачення в Нью-Йорку у наркотероризмі та контрабанді кокаїну. Сам Мадуро провину не визнає. 

Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели05.01.26, 19:43 • 3068 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Джей Ді Венс
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки