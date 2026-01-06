"Ми не воюємо з Венесуелою, а з наркоторговцями": Трамп пояснив подальші кроки у конфлікті
Київ • УНН
Американський президент заявив, що нові вибори у Венесуелі неможливі протягом 30 днів, а американська присутність буде тривалою. Він наголосив, що США готові фінансово стимулювати нафтові компанії для відновлення енергетичної інфраструктури країни.
Президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю NBC News розкрив деталі подальшої стратегії Вашингтона щодо Венесуели. Він заявив, що проведення нових виборів у країні протягом найближчих 30 днів неможливе, а американська присутність буде тривалою. Про це пише УНН.
Деталі
Трамп наголосив, що першочерговим завданням є стабілізація ситуації, оскільки наразі "люди навіть не зможуть проголосувати". Він спрогнозував, що відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели може тривати менше ніж 18 місяців, а США готові фінансово стимулювати нафтові компанії до цього процесу.
Я думаю, що ми можемо зробити це швидше, але це буде багато грошей. Доведеться витратити величезну суму грошей, і нафтові компанії витратить їх, а потім вони отримають відшкодування від нас або через доходи
Військовий статус та "головний" у процесі
Трамп рішуче заперечив, що дії США є початком війни з венесуельським народом. За його словами, місія спрямована виключно проти кримінальних елементів.
Ні, ми не воюємо. Ми воюємо з людьми, які продають наркотики. Ми воюємо з людьми, які спустошують нашу країну зі своїх в’язниць, наркоманів та психіатричних лікарень
Для управління процесами у Венесуелі створено спеціальну групу чиновників, до якої увійшли Марко Рубіо, Піт Хегсет, Стівен Міллер та Джей Ді Венс. На запитання, хто зрештою є головним у цій операції, Трамп відповів коротко: "Я".
Взаємодія з Делсі Родрігес та правові питання
Президент підтвердив, що віцепрезидентка Делсі Родрігес, яка склала присягу як наступниця Мадуро, співпрацює з американською стороною.
Він зазначив, що держсекретар Марко Рубіо підтримує з нею "міцні стосунки" та спілкується іспанською. Водночас Трамп не виключив повторного військового втручання, якщо Родрігес припинить співпрацю.
Щодо Ніколаса Мадуро, то йому вже пред'явлено офіційні звинувачення в Нью-Йорку у наркотероризмі та контрабанді кокаїну. Сам Мадуро провину не визнає.
