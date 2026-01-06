"Мы не воюем с Венесуэлой, а с наркоторговцами": Трамп объяснил дальнейшие шаги в конфликте

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью NBC News раскрыл детали дальнейшей стратегии Вашингтона в отношении Венесуэлы. Он заявил, что проведение новых выборов в стране в течение ближайших 30 дней невозможно, а американское присутствие будет продолжительным. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп подчеркнул, что первоочередной задачей является стабилизация ситуации, поскольку сейчас "люди даже не смогут проголосовать". Он спрогнозировал, что восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы может занять менее 18 месяцев, а США готовы финансово стимулировать нефтяные компании к этому процессу.

Я думаю, что мы можем сделать это быстрее, но это будет много денег. Придется потратить огромную сумму денег, и нефтяные компании потратят их, а затем они получат возмещение от нас или через доходы – заявил президент США.

Военный статус и "главный" в процессе

Трамп решительно опроверг, что действия США являются началом войны с венесуэльским народом. По его словам, миссия направлена исключительно против криминальных элементов.

Правительство Венесуэлы заявило о единстве вокруг Мадуро после его захвата спецназом США

Нет, мы не воюем. Мы воюем с людьми, которые продают наркотики. Мы воюем с людьми, которые опустошают нашу страну из своих тюрем, наркоманов и психиатрических больниц – пояснил он.

Для управления процессами в Венесуэле создана специальная группа чиновников, в которую вошли Марко Рубио, Пит Хегсет, Стивен Миллер и Джей Ди Вэнс. На вопрос, кто в конечном итоге является главным в этой операции, Трамп ответил коротко: "Я".

Взаимодействие с Делси Родригес и правовые вопросы

Президент подтвердил, что вице-президент Делси Родригес, которая принесла присягу как преемница Мадуро, сотрудничает с американской стороной.

Временный лидер Венесуэлы изменила риторику после предупреждений Трампа

Он отметил, что госсекретарь Марко Рубио поддерживает с ней "крепкие отношения" и общается на испанском. В то же время Трамп не исключил повторного военного вмешательства, если Родригес прекратит сотрудничество.

Что касается Николаса Мадуро, то ему уже предъявлены официальные обвинения в Нью-Йорке в наркотерроризме и контрабанде кокаина. Сам Мадуро вину не признает.

Мадуро на суде не признал себя виновным и заявил, что остается президентом Венесуэлы