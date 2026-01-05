$42.290.12
49.580.03
ukru
Эксклюзив
14:42 • 12104 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 24723 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 18903 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 25378 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 33937 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 91165 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 66915 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 91898 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97486 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 68414 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Мадуро на суде не признал себя виновным и заявил, что остается президентом Венесуэлы

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему зачитали обвинительные акты. Он не признал себя виновным и заявил, что остается действующим президентом своей страны.

Мадуро на суде не признал себя виновным и заявил, что остается президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему зачитали обвинительные акты. Он не признал себя виновным и заявил, что остается действующим президентом своей страны. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

В своем первом публичном выступлении после прибытия в США Мадуро заявил, что он является президентом Венесуэлы и что он был захвачен в своем доме в Каракасе.

"Я не виновен, я порядочный человек, я все еще президент своей страны", - сказал он, прежде чем сесть.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают05.01.26, 15:13 • 18923 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Венесуэла
Нью-Йорк
Соединённые Штаты