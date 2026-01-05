Мадуро на суде не признал себя виновным и заявил, что остается президентом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему зачитали обвинительные акты. Он не признал себя виновным и заявил, что остается действующим президентом своей страны.
В своем первом публичном выступлении после прибытия в США Мадуро заявил, что он является президентом Венесуэлы и что он был захвачен в своем доме в Каракасе.
"Я не виновен, я порядочный человек, я все еще президент своей страны", - сказал он, прежде чем сесть.
Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.
После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.
