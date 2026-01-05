Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели
Президент Венесуели Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку, де йому зачитали обвинувальні акти. Він не визнав себе винним і заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.
Деталі
У своєму першому публічному виступі після прибуття до США Мадуро заявив, що він є президентом Венесуели та що його було захоплено в його будинку в Каракасі.
"Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни", – сказав він, перш ніж сісти.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.
