Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели

$42.290.12
49.580.03
ukru
Ексклюзив
14:42 • 12161 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 24836 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 18954 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 25421 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 33974 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 91197 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 66932 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 91916 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97493 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 68422 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.6м/с
79%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55 • 17984 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 23267 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку12:06 • 18959 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 13268 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 26009 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 24807 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 26106 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 91188 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 154132 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 171400 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 51412 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 46012 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 43367 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 51526 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 96678 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Золото

Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент Венесуели Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку, де йому зачитали обвинувальні акти. Він не визнав себе винним і заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.

Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку, де йому зачитали обвинувальні акти. Він не визнав себе винним та заявив, що залишається чинним президентом своєї країни. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У своєму першому публічному виступі після прибуття до США Мадуро заявив, що він є президентом Венесуели та що його було захоплено в його будинку в Каракасі.

"Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни", – сказав він, перш ніж сісти.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.

Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють05.01.26, 15:13 • 18951 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Венесуела
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки