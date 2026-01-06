$42.290.12
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Администрация Трампа планирует встречи с руководителями нефтяных компаний для обсуждения увеличения добычи нефти в Венесуэле после отстранения Мадуро. Компании отрицают предварительные консультации, а аналитики предупреждают о необходимости миллиардных инвестиций.

Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы

Администрация Дональда Трампа планирует провести серию встреч с руководителями крупнейших нефтяных компаний США в конце этой недели. Главная тема обсуждений - восстановление и увеличение добычи нефти в Венесуэле после отстранения Николаса Мадуро от власти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на заявления президента Трампа о том, что он уже провел консультации со «всеми» нефтяными компаниями, представители отрасли отрицают факты таких переговоров до этого момента. В частности, Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron пока не подтверждают контактов с Белым домом относительно операции по захвату Мадуро.

 Никто в этих трех компаниях не вел переговоров с Белым домом относительно деятельности в Венесуэле, ни до, ни после депортации

– сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Планы на будущее и вызовы

Вашингтон надеется, что американские инвестиции помогут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Однако аналитики предупреждают, что этот процесс потребует миллиардных вложений и лет работы из-за значительной деградации отрасли во времена предыдущего режима.

 Все наши нефтяные компании готовы и желают сделать крупные инвестиции в Венесуэлу, которые позволят восстановить их нефтяную инфраструктуру, разрушенную незаконным режимом Мадуро

– заявил представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

Представители нефтяного сектора также выражают обеспокоенность относительно формата предстоящих встреч. Из-за антимонопольного законодательства компании предпочитают обсуждать инвестиционные планы и уровни добычи индивидуально, а не в рамках коллективных переговоров с конкурентами. 

Степан Гафтко

