Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы
Киев • УНН
Администрация Трампа планирует встречи с руководителями нефтяных компаний для обсуждения увеличения добычи нефти в Венесуэле после отстранения Мадуро. Компании отрицают предварительные консультации, а аналитики предупреждают о необходимости миллиардных инвестиций.
Администрация Дональда Трампа планирует провести серию встреч с руководителями крупнейших нефтяных компаний США в конце этой недели. Главная тема обсуждений - восстановление и увеличение добычи нефти в Венесуэле после отстранения Николаса Мадуро от власти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Несмотря на заявления президента Трампа о том, что он уже провел консультации со «всеми» нефтяными компаниями, представители отрасли отрицают факты таких переговоров до этого момента. В частности, Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron пока не подтверждают контактов с Белым домом относительно операции по захвату Мадуро.
Нефтяные танкеры выходят из Венесуэлы в обход морской блокады США06.01.26, 00:48 • 718 просмотров
Никто в этих трех компаниях не вел переговоров с Белым домом относительно деятельности в Венесуэле, ни до, ни после депортации
Планы на будущее и вызовы
Вашингтон надеется, что американские инвестиции помогут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Однако аналитики предупреждают, что этот процесс потребует миллиардных вложений и лет работы из-за значительной деградации отрасли во времена предыдущего режима.
Все наши нефтяные компании готовы и желают сделать крупные инвестиции в Венесуэлу, которые позволят восстановить их нефтяную инфраструктуру, разрушенную незаконным режимом Мадуро
Представители нефтяного сектора также выражают обеспокоенность относительно формата предстоящих встреч. Из-за антимонопольного законодательства компании предпочитают обсуждать инвестиционные планы и уровни добычи индивидуально, а не в рамках коллективных переговоров с конкурентами.
Перспективы увеличения добычи в Венесуэле после захвата Мадуро могут повлиять на цены на нефть - Goldman05.01.26, 12:13 • 3650 просмотров