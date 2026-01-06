Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели
Київ • УНН
Адміністрація Трампа планує зустрічі з керівниками нафтових компаній для обговорення збільшення видобутку нафти у Венесуелі після усунення Мадуро. Компанії заперечують попередні консультації, а аналітики попереджають про необхідність мільярдних інвестицій.
Адміністрація Дональда Трампа планує провести серію зустрічей із керівниками найбільших нафтових компаній США наприкінці цього тижня. Головна тема обговорень - відновлення та збільшення видобутку нафти у Венесуелі після усунення Ніколаса Мадуро від влади. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Попри заяви президента Трампа про те, що він уже провів консультації з "усіма" нафтовими компаніями, представники галузі заперечують факти таких переговорів до цього моменту. Зокрема, Exxon Mobil, ConocoPhillips та Chevron наразі не підтверджують контактів з Білим домом щодо операції із захоплення Мадуро.
Нафтові танкери виходять із Венесуели в обхід морської блокади США06.01.26, 00:48 • 696 переглядiв
Ніхто в цих трьох компаніях не вів переговорів з Білим домом щодо діяльності у Венесуелі, ні до, ні після депортації
Плани на майбутнє та виклики
Вашингтон сподівається, що американські інвестиції допоможуть відновити енергетичну інфраструктуру Венесуели, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти. Проте аналітики попереджають, що цей процес вимагатиме мільярдних вкладень та років роботи через значну деградацію галузі за часів попереднього режиму.
Усі наші нафтові компанії готові та бажають зробити великі інвестиції у Венесуелу, які дозволять відновити їхню нафтову інфраструктуру, зруйновану незаконним режимом Мадуро
Представники нафтового сектору також висловлюють занепокоєння щодо формату майбутніх зустрічей. Через антимонопольне законодавство компанії воліють обговорювати інвестиційні плани та рівні видобутку індивідуально, а не в межах колективних переговорів із конкурентами.
Перспективи більшого видобутку у Венесуелі після захоплення Мадуро можуть вплинути на ціни на нафту - Goldman05.01.26, 12:13 • 3650 переглядiв