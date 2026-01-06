$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
19:29 • 6706 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 25931 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 50912 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 31017 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 35198 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40501 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 100571 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70195 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95139 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99400 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Адміністрація Трампа планує зустрічі з керівниками нафтових компаній для обговорення збільшення видобутку нафти у Венесуелі після усунення Мадуро. Компанії заперечують попередні консультації, а аналітики попереджають про необхідність мільярдних інвестицій.

Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели

Адміністрація Дональда Трампа планує провести серію зустрічей із керівниками найбільших нафтових компаній США наприкінці цього тижня. Головна тема обговорень - відновлення та збільшення видобутку нафти у Венесуелі після усунення Ніколаса Мадуро від влади. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попри заяви президента Трампа про те, що він уже провів консультації з "усіма" нафтовими компаніями, представники галузі заперечують факти таких переговорів до цього моменту. Зокрема, Exxon Mobil, ConocoPhillips та Chevron наразі не підтверджують контактів з Білим домом щодо операції із захоплення Мадуро.

Нафтові танкери виходять із Венесуели в обхід морської блокади США06.01.26, 00:48 • 696 переглядiв

 Ніхто в цих трьох компаніях не вів переговорів з Білим домом щодо діяльності у Венесуелі, ні до, ні після депортації

– повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Плани на майбутнє та виклики

Вашингтон сподівається, що американські інвестиції допоможуть відновити енергетичну інфраструктуру Венесуели, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти. Проте аналітики попереджають, що цей процес вимагатиме мільярдних вкладень та років роботи через значну деградацію галузі за часів попереднього режиму.

 Усі наші нафтові компанії готові та бажають зробити великі інвестиції у Венесуелу, які дозволять відновити їхню нафтову інфраструктуру, зруйновану незаконним режимом Мадуро

– заявив речник Білого дому Тейлор Роджерс.

Представники нафтового сектору також висловлюють занепокоєння щодо формату майбутніх зустрічей. Через антимонопольне законодавство компанії воліють обговорювати інвестиційні плани та рівні видобутку індивідуально, а не в межах колективних переговорів із конкурентами. 

Перспективи більшого видобутку у Венесуелі після захоплення Мадуро можуть вплинути на ціни на нафту - Goldman05.01.26, 12:13 • 3650 переглядiв

Степан Гафтко

