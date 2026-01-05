Перспективи більшого видобутку у Венесуелі після захоплення Мадуро можуть вплинути на ціни на нафту - Goldman

Перспективи зростання видобутку нафти у Венесуелі в довгостроковій перспективі після захоплення США лідера країни можуть зрештою вплинути на світові ціни на нафту, за даними Goldman Sachs Group Inc., пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

На вихідних США приголомшили світ, провівши операцію у південноамериканській країні, захопивши Ніколаса Мадуро та заявивши, що збираються "керувати" країною. Хоча Венесуела колись була нафтовидобувною державою, видобуток різко скоротився за останні два десятиліття.

Будь-яке відновлення, "ймовірно, буде поступовим і частковим, оскільки інфраструктура деградувала та вимагатиме сильних стимулів для значних інвестицій у видобуток", заявили аналітики, включаючи Даана Струйвена, у своїй записці в неділю.

Банк залишив прогнози середньої ціни на цей рік незмінними на рівні 56 доларів за барель для Brent та 52 доларів для West Texas Intermediate. Ф'ючерси знизилися на відкритті в понеділок, при цьому Brent торгувалася трохи нижче, близько 61 долара за барель.

Світові ціни на нафту знижуються попри затримання Мадуро через надлишок сировини у світі

"Поряд із нещодавніми перевищеннями обсягів виробництва в росії та США, потенційно вищий довгостроковий видобуток у Венесуелі ще більше збільшує ризики зниження нашого прогнозу цін на нафту на 2027 рік і далі", - сказали аналітики.

Після захоплення Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що американські компанії витратять мільярди доларів на відновлення занедбаної енергетичної інфраструктури Венесуели, описавши амбітне бачення використання фінансових ресурсів США та галузевих знань для відновлення нафтового сектору країни до його колишньої слави.

Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ

За даними Goldman, Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти, і на своєму піку в середині 2000-х років вона виробляла близько 3 мільйонів барелів на день. У листопаді минулого року видобуток становив 930 000 барелів на день, і, можливо, з того часу він ще більше знизився після повідомлень про призупинку видобутку, повідомив банк.

Напередодні захоплення Мадуро США запровадили часткову блокаду танкерів, що заходять до Венесуели, що спонукало до заповнення місцевих резервуарів для зберігання.

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США