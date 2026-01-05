$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 20253 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 33725 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 61291 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 74897 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 57003 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 62840 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62531 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65381 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57770 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Перспективи більшого видобутку у Венесуелі після захоплення Мадуро можуть вплинути на ціни на нафту - Goldman

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Goldman Sachs Group Inc. прогнозує, що перспективи зростання видобутку нафти у Венесуелі після захоплення США її лідера можуть вплинути на світові ціни на нафту. Відновлення видобутку буде поступовим через деградацію інфраструктури, що збільшує ризики зниження прогнозу цін на нафту на 2027 рік і далі.

Перспективи більшого видобутку у Венесуелі після захоплення Мадуро можуть вплинути на ціни на нафту - Goldman

Перспективи зростання видобутку нафти у Венесуелі в довгостроковій перспективі після захоплення США лідера країни можуть зрештою вплинути на світові ціни на нафту, за даними Goldman Sachs Group Inc., пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

На вихідних США приголомшили світ, провівши операцію у південноамериканській країні, захопивши Ніколаса Мадуро та заявивши, що збираються "керувати" країною. Хоча Венесуела колись була нафтовидобувною державою, видобуток різко скоротився за останні два десятиліття.

Будь-яке відновлення, "ймовірно, буде поступовим і частковим, оскільки інфраструктура деградувала та вимагатиме сильних стимулів для значних інвестицій у видобуток", заявили аналітики, включаючи Даана Струйвена, у своїй записці в неділю.

Банк залишив прогнози середньої ціни на цей рік незмінними на рівні 56 доларів за барель для Brent та 52 доларів для West Texas Intermediate. Ф'ючерси знизилися на відкритті в понеділок, при цьому Brent торгувалася трохи нижче, близько 61 долара за барель.

Світові ціни на нафту знижуються попри затримання Мадуро через надлишок сировини у світі05.01.26, 08:02 • 3448 переглядiв

"Поряд із нещодавніми перевищеннями обсягів виробництва в росії та США, потенційно вищий довгостроковий видобуток у Венесуелі ще більше збільшує ризики зниження нашого прогнозу цін на нафту на 2027 рік і далі", - сказали аналітики.

Після захоплення Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що американські компанії витратять мільярди доларів на відновлення занедбаної енергетичної інфраструктури Венесуели, описавши амбітне бачення використання фінансових ресурсів США та галузевих знань для відновлення нафтового сектору країни до його колишньої слави.

Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ04.01.26, 19:14 • 5504 перегляди

За даними Goldman, Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти, і на своєму піку в середині 2000-х років вона виробляла близько 3 мільйонів барелів на день. У листопаді минулого року видобуток становив 930 000 барелів на день, і, можливо, з того часу він ще більше знизився після повідомлень про призупинку видобутку, повідомив банк.

Напередодні захоплення Мадуро США запровадили часткову блокаду танкерів, що заходять до Венесуели, що спонукало до заповнення місцевих резервуарів для зберігання.

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США23.12.25, 22:50 • 6262 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Ніколас Мадуро
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки