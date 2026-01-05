Світові ціни на нафту знижуються попри затримання Мадуро через надлишок сировини у світі

Фото: Reuters

Ціни на нафту в понеділок, 5 січня, продемонстрували зниження. Попри геополітичну напруженість після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро силами США, ринок залишається стабільним завдяки надлишку світових запасів сировини. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок понеділка ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4% - до 60,54 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,5%, зафіксувавшись на позначці 57,04 долара.

На початку азійських торгів спостерігалася волатильність: ціни короткочасно зросли на тлі новин із Каракаса, проте згодом знову пішли вниз. Інвестори оцінюють ризики в країні-члені ОПЕК, проте констатують, що наявні світові потужності здатні повністю компенсувати можливі перебої у венесуельському експорті.

Позиція США та прогнози аналітиків

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть під контроль нафтовидобувну галузь Венесуели для її відновлення, проте чинне ембарго поки залишається в силі. Наразі Венесуела виробляє менше ніж 1% від загальносвітового обсягу нафти, що обмежує її вплив на ринок у короткостроковій перспективі.

Аналітики Goldman Sachs у своєму звіті від 4 січня залишили прогнози на 2026 рік без змін, зазначивши, що вплив подій у Венесуелі буде помірним.

Ми бачимо неоднозначні, але помірні ризики для цін на нафту в короткостроковій перспективі з боку Венесуели, залежно від того, як розвиватиметься політика санкцій США - підкреслили в Goldman Sachs.

У довгостроковій перспективі можливе повернення венесуельських барелів на ринок за допомогою американських інвестицій може створити додатковий тиск на ціни в бік їх зниження.

