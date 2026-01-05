Мировые цены на нефть снижаются, несмотря на задержание Мадуро из-за избытка сырья в мире

Фото: Reuters

Цены на нефть в понедельник, 5 января, продемонстрировали снижение. Несмотря на геополитическую напряженность после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами США, рынок остается стабильным благодаря избытку мировых запасов сырья. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро понедельника фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4% - до 60,54 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,5%, зафиксировавшись на отметке 57,04 доллара.

В начале азиатских торгов наблюдалась волатильность: цены кратковременно выросли на фоне новостей из Каракаса, однако впоследствии снова пошли вниз. Инвесторы оценивают риски в стране-члене ОПЕК, однако констатируют, что имеющиеся мировые мощности способны полностью компенсировать возможные перебои в венесуэльском экспорте.

Позиция США и прогнозы аналитиков

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль нефтедобывающую отрасль Венесуэлы для ее восстановления, однако действующее эмбарго пока остается в силе. Сейчас Венесуэла производит менее 1% от общемирового объема нефти, что ограничивает ее влияние на рынок в краткосрочной перспективе.

Аналитики Goldman Sachs в своем отчете от 4 января оставили прогнозы на 2026 год без изменений, отметив, что влияние событий в Венесуэле будет умеренным.

Мы видим неоднозначные, но умеренные риски для цен на нефть в краткосрочной перспективе со стороны Венесуэлы, в зависимости от того, как будет развиваться политика санкций США - подчеркнули в Goldman Sachs.

В долгосрочной перспективе возможное возвращение венесуэльских баррелей на рынок с помощью американских инвестиций может создать дополнительное давление на цены в сторону их снижения.

