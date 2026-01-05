Цены на золото бьют рекорды на фоне захвата Мадуро спецслужбами США
Цены на золото и серебро стремительно выросли 5 января после задержания Николаса Мадуро силами США. Золото превысило $4370 за унцию, а серебро достигло $73,32, что связано с обострением геополитической ситуации.
Цены на драгоценные металлы продемонстрировали стремительный рост на открытии торгов в понедельник, 5 января. Инвесторы массово скупают золото и серебро, реагируя на резкое обострение геополитической ситуации после того, как силы США задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Спотовая цена на золото поднялась на 0,9%, превысив отметку в $4370 за унцию. Серебро также подорожало на 0,7%, достигнув $73,32. Аналитики связывают это движение с высоким уровнем неопределенности относительно дальнейших шагов Вашингтона в Латинской Америке.
Реакция рынка
Эксперты отмечают, что вмешательство США заставило рынки закладывать в цену новые военные и политические риски.
Рынки сейчас вынуждены пересматривать не только риски Венесуэлы, но и непредсказуемость США и их военное влияние
Золото продолжает восходящий тренд, зафиксированный еще в прошлом году, когда металл показал лучший результат с 1979 года. Помимо геополитики, поддержку ценам оказывает активная скупка металла центральными банками и ожидаемое смягчение политики ФРС США.
Другие активы
На фоне венесуэльского кризиса рост также показали платина и палладий. Индекс спотового доллара Bloomberg укрепился на 0,1%. В то же время аналитики предупреждают о возможной волатильности на рынке нефти, поскольку Венесуэла обладает крупнейшими подтвержденными запасами сырья в мире.
