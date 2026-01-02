$42.170.18
ukenru
09:17 • 2358 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 5654 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 45272 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 71044 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 55787 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 52658 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 173498 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 170127 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56512 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46837 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Драгоценные металлы начали новый год с роста после рекордного 2025 года

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Драгоценные металлы возобновили ралли в начале нового года, продолжая беспрецедентный рост 2025 года, поддерживаемый геополитической напряженностью и ожиданиями снижения процентных ставок. Золото подорожало на 1,4% до 4372,35 долларов за унцию, серебро выросло на 3,6% до 73,79 доллара за унцию.

Драгоценные металлы начали новый год с роста после рекордного 2025 года

Драгоценные металлы в пятницу начали новый год на сильной ноте, возобновив ралли после беспрецедентного роста в 2025 году, на фоне того, как геополитическая напряженность и надежды на снижение процентных ставок в этом году поддерживали спрос на активы-убежища, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Золото на спотовом рынке подорожало на 1,4% до 4372,35 долларов за унцию к 07:24 GMT (09:24 по Киеву), после достижения рекордного максимума в 4549,71 долларов 26 декабря. В среду оно упало до двухнедельного минимума. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 1% до 4384,80 долларов за унцию.

"Драгоценные металлы начинают 2026 год примерно так же, как и в 2025 году, то есть с поступательным движением", - сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

В 2025 году золото продемонстрировало впечатляющий рост, завершив год с годовым приростом в 64%, самым большим с 1979 года.

Снижение процентных ставок, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитические конфликты, высокий спрос со стороны центральных банков и рост активов в биржевых фондах подпитывали рост цен на золото в прошлом году.

На этой неделе золото впервые за два месяца торговалось с премией в крупнейших центрах - Индии и Китае, на фоне того, как коррекция с исторических максимумов способствовала росту розничного спроса, который пострадал от беспрецедентного роста цен.

Сейчас инвесторы ожидают как минимум двух снижений процентной ставки ФРС в этом году, несмотря на слабые данные по заявкам на пособие по безработице в США.

Активы, не приносящие дохода, как правило, показывают хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

"(Драгоценные металлы), похоже, компенсируют потери, нанесенные в конце года в начале недели. Давление, связанное с закрытием позиций в конце года, ослабло, и золото начинает 2026 год с ростом, поскольку фундаментальные факторы снова в центре внимания", - сказал Уотерер.

Серебро на спотовом рынке выросло в цене на 3,6% до 73,79 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 83,62 доллара в понедельник. Серебро завершило год с ростом на 147%, значительно опередив золото, что стало лучшим годом за всю историю наблюдений.

Металл впервые преодолел несколько важных вех, благодаря своему определению как критически важного минерала в США, ограничениям поставок и низким запасам на фоне роста промышленного и инвестиционного спроса.

Платина на спотовом рынке выросла на 2,5% до 2104,10 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 2478,50 доллара в понедельник. Она также показала наибольший годовой прирост в 2025 году, поднявшись на 127%.

Цена на палладий выросла на 2,4% до 1641,92 доллара за унцию после того, как в прошлом году она выросла на 76%, что стало лучшим показателем за 15 лет.

Цены на нефть немного выросли после крупнейшего годового падения с 2020 года02.01.26, 08:35 • 2426 просмотров

Юлия Шрамко

Экономика
Новый год
Золото
Федеральная резервная система
Reuters
Индия
Китай
Соединённые Штаты