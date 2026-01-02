Драгоценные металлы начали новый год с роста после рекордного 2025 года

Драгоценные металлы в пятницу начали новый год на сильной ноте, возобновив ралли после беспрецедентного роста в 2025 году, на фоне того, как геополитическая напряженность и надежды на снижение процентных ставок в этом году поддерживали спрос на активы-убежища, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Золото на спотовом рынке подорожало на 1,4% до 4372,35 долларов за унцию к 07:24 GMT (09:24 по Киеву), после достижения рекордного максимума в 4549,71 долларов 26 декабря. В среду оно упало до двухнедельного минимума. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 1% до 4384,80 долларов за унцию.

"Драгоценные металлы начинают 2026 год примерно так же, как и в 2025 году, то есть с поступательным движением", - сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

В 2025 году золото продемонстрировало впечатляющий рост, завершив год с годовым приростом в 64%, самым большим с 1979 года.

Снижение процентных ставок, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитические конфликты, высокий спрос со стороны центральных банков и рост активов в биржевых фондах подпитывали рост цен на золото в прошлом году.

На этой неделе золото впервые за два месяца торговалось с премией в крупнейших центрах - Индии и Китае, на фоне того, как коррекция с исторических максимумов способствовала росту розничного спроса, который пострадал от беспрецедентного роста цен.

Сейчас инвесторы ожидают как минимум двух снижений процентной ставки ФРС в этом году, несмотря на слабые данные по заявкам на пособие по безработице в США.

Активы, не приносящие дохода, как правило, показывают хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

"(Драгоценные металлы), похоже, компенсируют потери, нанесенные в конце года в начале недели. Давление, связанное с закрытием позиций в конце года, ослабло, и золото начинает 2026 год с ростом, поскольку фундаментальные факторы снова в центре внимания", - сказал Уотерер.

Серебро на спотовом рынке выросло в цене на 3,6% до 73,79 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 83,62 доллара в понедельник. Серебро завершило год с ростом на 147%, значительно опередив золото, что стало лучшим годом за всю историю наблюдений.

Металл впервые преодолел несколько важных вех, благодаря своему определению как критически важного минерала в США, ограничениям поставок и низким запасам на фоне роста промышленного и инвестиционного спроса.

Платина на спотовом рынке выросла на 2,5% до 2104,10 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 2478,50 доллара в понедельник. Она также показала наибольший годовой прирост в 2025 году, поднявшись на 127%.

Цена на палладий выросла на 2,4% до 1641,92 доллара за унцию после того, как в прошлом году она выросла на 76%, что стало лучшим показателем за 15 лет.

