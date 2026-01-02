Дорогоцінні метали розпочали новий рік зі зростання після рекордного 2025 року

Дорогоцінні метали у п'ятницю розпочали новий рік на сильній ноті, відновивши ралі після безпрецедентного зростання у 2025 році, на тлі того, як геополітична напруженість та надії на зниження процентних ставок цього року підтримували попит на активи-притулки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Золото на спотовому ринку подорожчало на 1,4% до 4372,35 доларів за унцію за 07:24 GMT (09:24 за Києвом), після досягнення рекордного максимуму в 4549,71 доларів 26 грудня. У середу воно впало до двотижневого мінімуму. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у лютому зросли на 1% до 4384,80 доларів за унцію.

"Дорогоцінні метали починають 2026 рік приблизно так само, як і в 2025 році, тобто з поступальним рухом", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

У 2025 році золото продемонструвало вражаюче зростання, завершивши рік з річним приростом у 64%, найбільшим з 1979 року.

Зниження відсоткових ставок, очікування подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США, геополітичні конфлікти, високий попит з боку центральних банків та зростання активів у біржових фондах підживлювали зростання цін на золото минулого року.

Цього тижня золото вперше за два місяці торгувалося з премією у найбільших центрах - Індії та Китаї, на тлі того, як корекція з історичних максимумів сприяла зростанню роздрібного попиту, який постраждав від безпрецедентного зростання цін.

Наразі інвестори очікують як мінімум двох знижень процентної ставки ФРС цього року, попри слабкі дані щодо заявок на допомогу з безробіття в США.

Активи, що не приносять доходу, як правило, показують хороші результати в умовах низьких процентних ставок.

"(Дорогоцінні метали), схоже, компенсують втрати, нанесені наприкінці року на початку тижня. Тиск, пов'язаний із закриттям позицій наприкінці року, ослаб, і золото починає 2026 рік зі зростанням, оскільки фундаментальні фактори знову в центрі уваги", - сказав Вотерер.

Срібло на спотовому ринку зросло в ціні на 3,6% до 73,79 долара за унцію після досягнення історичного максимуму у 83,62 долара в понеділок. Срібло завершило рік із зростанням на 147%, значно випередивши золото, що стало найкращим роком за всю історію спостережень.

Метал вперше подолав кілька важливих віх, завдяки своєму визначенню як критично важливого мінералу у США, обмеженням поставок та низьким запасам на тлі зростання промислового та інвестиційного попиту.

Платина на спотовому ринку зросла на 2,5% до 2104,10 долара за унцію після досягнення історичного максимуму у 2478,50 долара в понеділок. Вона також показала найбільший річний приріст у 2025 році, піднявшись на 127%.

Ціна на паладій зросла на 2,4% до 1641,92 долара за унцію після того, як минулий рік вона зросла на 76%, що стало найкращим показником за 15 років.

