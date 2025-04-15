Федеральна резервна система

В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.
Ціна на золото зросла до історичного максимуму через побоювання щодо тарифних планів Трампа. Інвестори шукають прихисток в активах
на тлі можливої торговельної війни.
Золото зросло до історичного максимуму у 3077 доларів за унцію через побоювання інвесторів щодо торгової війни. Трамп планує
ввести мита на імпорт авто, що підігріває попит на безпечні активи.