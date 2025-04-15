Федеральна резервна система

Орендна плата в Нью-Йорку стрімко зростає на тлі мит Трампа: ціни на житло підскочили в середньому на 10%

В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.