Індекси Уолл-стріт оновили рекорди на тлі торговельних переговорів США–Китай і очікуваного зниження ставки ФРС
Київ • УНН
Біржові індекси США зросли до історичних максимумів: Dow Jones на 0,42%, S&P 500 на 0,89%, Nasdaq на 1,54%. Зростання підтримали очікування зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, а також очікуване зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів.
Основні біржові індекси США у понеділок зросли до історичних максимумів. Dow Jones піднявся на 0,42% до 47 406 пунктів, S&P 500 – на 0,89% до 6 852, а Nasdaq – на 1,54% до 23 561 пункту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зростання підтримали очікування зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, яка може призупинити торговельні тарифи, а також очікуване зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів. Індекс страху VIX впав до мінімуму за місяць.
Акції "Чудової сімки" – Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Meta – додали від 1% до 3%. Qualcomm підскочила на 15% після презентації AI-чіпів, Nvidia – на 2,7%. Технологічний сектор зріс на 1,4%, а індекс напівпровідників досяг нового рекорду.
Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ25.10.25, 00:30 • 5309 переглядiв
Акції китайських компаній Alibaba, JD.com, PDD зросли більш ніж на 2%, Baidu – на 4,8%.
Серед інших: Keurig Dr Pepper піднялася на 6,8% після угоди на $7 млрд, Lululemon – на 3,1% після партнерства з NFL.
Ринки просто хочуть бути позитивними – інвестори шукають привід купувати
Нафта дорожчає на тлі прогресу з рамками торгової угоди між США та Китаєм27.10.25, 10:39 • 3300 переглядiв