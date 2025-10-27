Индексы Уолл-стрит обновили рекорды на фоне торговых переговоров США–Китай и ожидаемого снижения ставки ФРС
Киев • УНН
Биржевые индексы США выросли до исторических максимумов: Dow Jones на 0,42%, S&P 500 на 0,89%, Nasdaq на 1,54%. Рост поддержали ожидания встречи Трампа и Си Цзиньпина, а также ожидаемое снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов.
Основные биржевые индексы США в понедельник выросли до исторических максимумов. Dow Jones поднялся на 0,42% до 47 406 пунктов, S&P 500 – на 0,89% до 6 852, а Nasdaq – на 1,54% до 23 561 пункта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Рост поддержали ожидания встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая может приостановить торговые тарифы, а также ожидаемое снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Индекс страха VIX упал до минимума за месяц.
Акции "Великолепной семерки" – Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Meta – прибавили от 1% до 3%. Qualcomm подскочила на 15% после презентации AI-чипов, Nvidia – на 2,7%. Технологический сектор вырос на 1,4%, а индекс полупроводников достиг нового рекорда.
Акции китайских компаний Alibaba, JD.com, PDD выросли более чем на 2%, Baidu – на 4,8%.
Среди прочих: Keurig Dr Pepper поднялась на 6,8% после сделки на $7 млрд, Lululemon – на 3,1% после партнерства с NFL.
Рынки просто хотят быть позитивными – инвесторы ищут повод покупать
