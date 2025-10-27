Нефть дорожает на фоне прогресса с рамками торгового соглашения между США и Китаем

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как экономические чиновники США и Китая очертили рамки торгового соглашения, что ослабило опасения относительно того, что пошлины и ограничения экспорта между двумя крупнейшими потребителями нефти в мире могут замедлить рост мировой экономики, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов, или 0,71%, до 66,41 доллара за баррель на 06:29 по Гринвичу (09:29 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 44 цента, или 0,72%, до 61,94 доллара после роста на 8,9% и 7,7% соответственно на предыдущей неделе из-за санкций США и ЕС в отношении россии.

Компания Haitong Securities сообщила в клиентской записке, что рыночные ожидания улучшились после введения новых санкций против россии и смягчения напряженности в отношениях между США и Китаем, что компенсирует опасения по поводу избытка предложения нефти, которые привели к снижению цен в начале октября.

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что официальные лица США и Китая обсудили "очень существенные рамки" торгового соглашения, которое позволит президенту Дональду Трампу и главе КНР Си Цзиньпину обсудить вопросы торгового сотрудничества на этой неделе.

Бессент заявил, что это соглашение позволит избежать 100% американских пошлин на китайские товары и обеспечит отсрочку китайского контроля за экспортом редкоземельных металлов.

Трамп также заявил в воскресенье, что с оптимизмом смотрит на достижение соглашения с Пекином и рассчитывает провести встречи в Китае и США.

"Я думаю, что мы заключим соглашение с Китаем, - сказал Трамп. - Мы встретимся с ними позже в Китае, а затем в США, либо в Вашингтоне, либо в Мар-а-Лаго".

По словам аналитика IG Market Тони Сикамора, структура торгового соглашения помогает развеять опасения, что россия может компенсировать новые санкции США, направленные против "роснефти" и "лукойла", предлагая большие скидки и используя "теневой флот" для привлечения покупателей.

"Однако, если санкции против российских энергоносителей окажутся менее эффективными, чем ожидалось, на рынке может снова возникнуть избыточное предложение", - отметил аналитик Haitong Securities Ян Ань.

Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ