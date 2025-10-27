Нефть дорожает на фоне прогресса с рамками торгового соглашения между США и Китаем

$42.000.10
Эксклюзив
08:41 • 11411 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 15187 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 18059 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 20631 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 20207 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56063 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53319 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45661 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47961 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29269 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 34378 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 26645 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 34788 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 6298 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 11360 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 68885 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 93245 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 112400 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 95520 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 115133 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ирина Кормышкина
Давид Арахамия
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Днепропетровская область
Венгрия
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 2388 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 38451 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 61128 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 67914 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 67525 просмотра
Техника
Дипломатка
Фильм
Фокс Ньюс
Тесла Модель Y

Нефть дорожает на фоне прогресса с рамками торгового соглашения между США и Китаем

Киев • УНН

 • 1918 просмотра

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,71% до 66,41 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 0,72% до 61,94 доллара. Это произошло после того, как экономические чиновники США и Китая очертили рамочное торговое соглашение, что ослабило опасения относительно влияния пошлин на мировую экономику.

Нефть дорожает на фоне прогресса с рамками торгового соглашения между США и Китаем

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как экономические чиновники США и Китая очертили рамки торгового соглашения, что ослабило опасения относительно того, что пошлины и ограничения экспорта между двумя крупнейшими потребителями нефти в мире могут замедлить рост мировой экономики, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов, или 0,71%, до 66,41 доллара за баррель на 06:29 по Гринвичу (09:29 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 44 цента, или 0,72%, до 61,94 доллара после роста на 8,9% и 7,7% соответственно на предыдущей неделе из-за санкций США и ЕС в отношении россии.

Компания Haitong Securities сообщила в клиентской записке, что рыночные ожидания улучшились после введения новых санкций против россии и смягчения напряженности в отношениях между США и Китаем, что компенсирует опасения по поводу избытка предложения нефти, которые привели к снижению цен в начале октября.

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что официальные лица США и Китая обсудили "очень существенные рамки" торгового соглашения, которое позволит президенту Дональду Трампу и главе КНР Си Цзиньпину обсудить вопросы торгового сотрудничества на этой неделе.

Бессент заявил, что это соглашение позволит избежать 100% американских пошлин на китайские товары и обеспечит отсрочку китайского контроля за экспортом редкоземельных металлов.

Трамп также заявил в воскресенье, что с оптимизмом смотрит на достижение соглашения с Пекином и рассчитывает провести встречи в Китае и США.

"Я думаю, что мы заключим соглашение с Китаем, - сказал Трамп. - Мы встретимся с ними позже в Китае, а затем в США, либо в Вашингтоне, либо в Мар-а-Лаго".

По словам аналитика IG Market Тони Сикамора, структура торгового соглашения помогает развеять опасения, что россия может компенсировать новые санкции США, направленные против "роснефти" и "лукойла", предлагая большие скидки и используя "теневой флот" для привлечения покупателей.

"Однако, если санкции против российских энергоносителей окажутся менее эффективными, чем ожидалось, на рынке может снова возникнуть избыточное предложение", - отметил аналитик Haitong Securities Ян Ань.

Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ
25.10.25, 00:30 • 5214 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

