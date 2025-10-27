$42.000.10
Ексклюзив
08:41 • 3620 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 6244 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 12247 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 15151 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 15274 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 54891 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 52242 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45511 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 47832 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29181 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Нафта дорожчає на тлі прогресу з рамками торгової угоди між США та Китаєм

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,71% до 66,41 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 0,72% до 61,94 долара. Це сталося після того, як економічні чиновники США та Китаю окреслили рамкову торговельну угоду, що послабило побоювання щодо впливу мит на світову економіку.

Нафта дорожчає на тлі прогресу з рамками торгової угоди між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як економічні чиновники США та Китаю окреслили рамки торговельної угоди, що послабило побоювання щодо того, що мита та обмеження експорту між двома найбільшими споживачами нафти у світі можуть сповільнити зростання світової економіки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів, або 0,71%, до 66,41 долара за барель на 06:29 за Гринвічем (09:29 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 44 центи, або 0,72%, до 61,94 долара після зростання на 8,9% і 7,7% відповідно попереднього тижня через санкції США та ЄС щодо росії.

Компанія Haitong Securities повідомила в клієнтській записці, що ринкові очікування покращилися після введення нових санкцій проти росії та пом'якшення напруженості у відносинах між США та Китаєм, що компенсує побоювання з приводу надлишку пропозиції нафти, які призвели до зниження цін на початку жовтня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив, що офіційні особи США та Китаю обговорили "дуже суттєві рамки" торгової угоди, яка дозволить президенту Дональду Трампу та главі КНР Сі Цзіньпіну обговорити питання торгової співпраці цього тижня.

Бессент заявив, що ця угода дозволить уникнути 100% американських мит на китайські товари та забезпечить відстрочку китайського контролю за експортом рідкісноземельних металів.

Трамп також заявив у неділю, що з оптимізмом дивиться на досягнення угоди з Пекіном та розраховує провести зустрічі в Китаї та США.

"Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм, - сказав Трамп. - Ми зустрінемося з ними пізніше в Китаї, а потім у США, або у Вашингтоні, або в Мар-а-Лаго".

За словами аналітика IG Market Тоні Сікамора, структура торгової угоди допомагає розвіяти побоювання, що росія може компенсувати нові санкції США, спрямовані проти "роснефті" та "лукойлу", пропонуючи більші знижки та використовуючи "тіньовий флот" для залучення покупців.

"Однак, якщо санкції проти російських енергоносіїв виявляться менш ефективними, ніж очікувалося, на ринку може знову виникнути надмірна пропозиція", - зазначив аналітик Haitong Securities Ян Ань.

Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ25.10.25, 00:30 • 5193 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки