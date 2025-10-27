Нафта дорожчає на тлі прогресу з рамками торгової угоди між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як економічні чиновники США та Китаю окреслили рамки торговельної угоди, що послабило побоювання щодо того, що мита та обмеження експорту між двома найбільшими споживачами нафти у світі можуть сповільнити зростання світової економіки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів, або 0,71%, до 66,41 долара за барель на 06:29 за Гринвічем (09:29 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 44 центи, або 0,72%, до 61,94 долара після зростання на 8,9% і 7,7% відповідно попереднього тижня через санкції США та ЄС щодо росії.

Компанія Haitong Securities повідомила в клієнтській записці, що ринкові очікування покращилися після введення нових санкцій проти росії та пом'якшення напруженості у відносинах між США та Китаєм, що компенсує побоювання з приводу надлишку пропозиції нафти, які призвели до зниження цін на початку жовтня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив, що офіційні особи США та Китаю обговорили "дуже суттєві рамки" торгової угоди, яка дозволить президенту Дональду Трампу та главі КНР Сі Цзіньпіну обговорити питання торгової співпраці цього тижня.

Бессент заявив, що ця угода дозволить уникнути 100% американських мит на китайські товари та забезпечить відстрочку китайського контролю за експортом рідкісноземельних металів.

Трамп також заявив у неділю, що з оптимізмом дивиться на досягнення угоди з Пекіном та розраховує провести зустрічі в Китаї та США.

"Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм, - сказав Трамп. - Ми зустрінемося з ними пізніше в Китаї, а потім у США, або у Вашингтоні, або в Мар-а-Лаго".

За словами аналітика IG Market Тоні Сікамора, структура торгової угоди допомагає розвіяти побоювання, що росія може компенсувати нові санкції США, спрямовані проти "роснефті" та "лукойлу", пропонуючи більші знижки та використовуючи "тіньовий флот" для залучення покупців.

"Однак, якщо санкції проти російських енергоносіїв виявляться менш ефективними, ніж очікувалося, на ринку може знову виникнути надмірна пропозиція", - зазначив аналітик Haitong Securities Ян Ань.

