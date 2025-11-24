Ціни на нафту заспокоїлися після падіння на тлі очікувань ставки ФРС та перспективи угоди України та рф

Ціни на нафту взяли перепочинок у понеділок після падіння приблизно на 3% минулого тижня на тлі того, як інвестори зважували шанси на зниження ставки США з перспективою угоди між рф та Україною, яка могла б вивільнити більше російських поставок завдяки послабленню санкцій, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати та Україна були готові відновити роботу над переглянутим планом мирної угоди до закінчення дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом у четвер, 27 листопада, після того, як домовилися скоригувати попередню версію, яку критики назвали надто вигідною для москви.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 04:58 за Гринвічем (06:58 за Києвом) не змінилися в ціні і становили $62,56 за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 2 центи, або 0,03%, до $58,04 за барель. Обидва бенчмарки досягли найнижчих значень з 21 жовтня.

"Розпродаж був викликаний головним чином наполегливим прагненням президента Трампа укласти мирну угоду між росією та Україною, яку ринки розглядають як швидкий шлях до розблокування значних обсягів російських поставок", - написав у своїй замітці аналітик IG Тоні Сікамор.

Він додав, що кроки до укладання угоди значно переважають короткострокові втрати, спричинені санкціями США проти державної "роснефті" та приватної компанії "лукойл", які набули чинності у п'ятницю.

Через санкції в морі заморожено майже 48 мільйонів барелів російської нафти, пише видання.

Президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для угоди - четвер, хоча європейські лідери наполягають на її покращенні.

Мирна угода може зняти санкції, які стримують експорт російської нафти. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2024 році росія була другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Невизначеність щодо зниження процентної ставки в США - ще один чинник, який стримує апетити інвесторів.

Однак імовірність зниження ставки наступного місяця зросла після того, як президент Федеральної резервної системи Нью-Йорка Джон Вільямс припустив можливість зниження найближчим часом.

"Очікування можливого зниження ставки ФРС у грудні також можуть врівноважити ведмежі настрої, підвищивши глобальний апетит до ризику", - заявила Сугандха Сачдєва, засновник SS WealthStreet, дослідницької компанії з Нью-Делі.

"Ціни на нафту вже знизилися майже на 17% цього року, що відображає негативні настрої, що зберігаються... на цих нижчих рівнях очікується поступова поява попиту на цінні активи", - вказала вона.

