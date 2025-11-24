$42.270.11
Ексклюзив
07:12 • 9126 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 10797 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 12814 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 19653 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 27616 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30504 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 34913 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26647 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22700 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19964 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
Ціни на нафту заспокоїлися після падіння на тлі очікувань ставки ФРС та перспективи угоди України та рф

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Ціни на нафту взяли перепочинок після падіння минулого тижня, оскільки інвестори зважують шанси на зниження ставки США та можливу мирну угоду між рф та Україною. Ф'ючерси на нафту Brent та WTI досягли найнижчих значень з 21 жовтня.

Ціни на нафту заспокоїлися після падіння на тлі очікувань ставки ФРС та перспективи угоди України та рф

Ціни на нафту взяли перепочинок у понеділок після падіння приблизно на 3% минулого тижня на тлі того, як інвестори зважували шанси на зниження ставки США з перспективою угоди між рф та Україною, яка могла б вивільнити більше російських поставок завдяки послабленню санкцій, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати та Україна були готові відновити роботу над переглянутим планом мирної угоди до закінчення дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом у четвер, 27 листопада, після того, як домовилися скоригувати попередню версію, яку критики назвали надто вигідною для москви.

Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters24.11.25, 08:19 • 10784 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 04:58 за Гринвічем (06:58 за Києвом) не змінилися в ціні і становили $62,56 за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 2 центи, або 0,03%, до $58,04 за барель. Обидва бенчмарки досягли найнижчих значень з 21 жовтня.

"Розпродаж був викликаний головним чином наполегливим прагненням президента Трампа укласти мирну угоду між росією та Україною, яку ринки розглядають як швидкий шлях до розблокування значних обсягів російських поставок", - написав у своїй замітці аналітик IG Тоні Сікамор.

Він додав, що кроки до укладання угоди значно переважають короткострокові втрати, спричинені санкціями США проти державної "роснефті" та приватної компанії "лукойл", які набули чинності у п'ятницю.

Через санкції в морі заморожено майже 48 мільйонів барелів російської нафти, пише видання.

Президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для угоди - четвер, хоча європейські лідери наполягають на її покращенні.

Мирна угода може зняти санкції, які стримують експорт російської нафти. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2024 році росія була другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Невизначеність щодо зниження процентної ставки в США - ще один чинник, який стримує апетити інвесторів.

Однак імовірність зниження ставки наступного місяця зросла після того, як президент Федеральної резервної системи Нью-Йорка Джон Вільямс припустив можливість зниження найближчим часом.

"Очікування можливого зниження ставки ФРС у грудні також можуть врівноважити ведмежі настрої, підвищивши глобальний апетит до ризику", - заявила Сугандха Сачдєва, засновник SS WealthStreet, дослідницької компанії з Нью-Делі.

"Ціни на нафту вже знизилися майже на 17% цього року, що відображає негативні настрої, що зберігаються... на цих нижчих рівнях очікується поступова поява попиту на цінні активи", - вказала вона.

Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21.11.25, 11:41 • 72118 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Brent
Федеральна резервна система
Reuters
Нью-Делі
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна