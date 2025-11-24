Цены на нефть успокоились после падения на фоне ожиданий ставки ФРС и перспективы соглашения Украины и РФ

Цены на нефть взяли передышку в понедельник после падения примерно на 3% на прошлой неделе на фоне того, как инвесторы взвешивали шансы на снижение ставки США с перспективой сделки между РФ и Украиной, которая могла бы высвободить больше российских поставок благодаря ослаблению санкций, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты и Украина были готовы возобновить работу над пересмотренным планом мирного соглашения до истечения дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом в четверг, 27 ноября, после того, как договорились скорректировать предыдущую версию, которую критики назвали слишком выгодной для Москвы.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 04:58 по Гринвичу (06:58 по Киеву) не изменились в цене и составили $62,56 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate снизились на 2 цента, или 0,03%, до $58,04 за баррель. Оба бенчмарка достигли самых низких значений с 21 октября.

"Распродажа была вызвана главным образом настойчивым стремлением президента Трампа заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, которое рынки рассматривают как быстрый путь к разблокированию значительных объемов российских поставок", - написал в своей заметке аналитик IG Тони Сикамор.

Он добавил, что шаги к заключению соглашения значительно перевешивают краткосрочные потери, вызванные санкциями США против государственной "Роснефти" и частной компании "Лукойл", которые вступили в силу в пятницу.

Из-за санкций в море заморожено почти 48 миллионов баррелей российской нефти, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп установил крайний срок для сделки - четверг, хотя европейские лидеры настаивают на ее улучшении.

Мирное соглашение может снять санкции, которые сдерживают экспорт российской нефти. По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году Россия была вторым по величине производителем нефти в мире после США.

Неопределенность относительно снижения процентной ставки в США - еще один фактор, который сдерживает аппетиты инвесторов.

Однако вероятность снижения ставки в следующем месяце возросла после того, как президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс предположил возможность снижения в ближайшее время.

"Ожидания возможного снижения ставки ФРС в декабре также могут уравновесить медвежьи настроения, повысив глобальный аппетит к риску", - заявила Сугандха Сачдева, основатель SS WealthStreet, исследовательской компании из Нью-Дели.

"Цены на нефть уже снизились почти на 17% в этом году, что отражает сохраняющиеся негативные настроения... на этих более низких уровнях ожидается постепенное появление спроса на ценные активы", - указала она.

