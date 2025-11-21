$42.150.06
11:38 • 5438 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9344 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12502 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20267 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27265 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39506 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22341 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24854 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25214 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22446 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ

Киев • УНН

 • 12531 просмотра

Европейские фьючерсы на природный газ достигли 18-месячного минимума, а цены на нефть упали более чем на 1%. Это произошло на фоне смягчения прогнозов погоды и обсуждения мирного соглашения между Украиной и Россией, предложенного США.

Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ

Цены на газ в Европе и на нефть отреагировали падением на мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и Россией, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Фьючерсы на газ в Европе достигли минимума с 2024 года

Европейские фьючерсы на природный газ, по данным Bloomberg, достигли 18-месячного минимума на фоне смягчения краткосрочных прогнозов погоды и оценки трейдерами перспектив мирного соглашения по Украине.

Фьючерсы на бенчмарки упали до минимума с мая 2024 года, на фоне того, как прогнозы о более высоких температурах сигнализировали об ослаблении спроса на отопление. Продолжающиеся поставки газа в больших объемах и новые разговоры о дипломатических переговорах по Украине вывели рынок из нескольких узких торговых диапазонов.

В четверг Украина заявила о согласии пересмотреть план, "разработанный при посредничестве Вашингтона и Москвы". Трейдеры внимательно следят за развитием событий, поскольку мирное соглашение с Россией, хоть и весьма неопределенное на данный момент, может ослабить санкции против страны, пишет издание.

Бывший ведущий поставщик газа в ЕС теперь покрывает лишь около 10% импорта блоком топлива, однако, как отмечается, дополнительный экспорт энергоносителей из России на мировой рынок, включая нефть, может оказывать давление на цены.

"Окончание войны может означать, что запрет на поставки российского газа по трубопроводам в ЕС так и не произойдет, что приведет к лучшему обеспечению Европы, чем ожидалось ранее", - заявил Том Маржец-Мансер, директор по газу и СПГ в Европе в Wood Mackenzie.

Трейдеры все больше убеждаются в том, что крупные мировые поставки СПГ позволят Европе пережить зиму, несмотря на то, что ее запасы ниже исторических норм. Однако рынок остается нестабильным в течение отопительного сезона, и любое существенное изменение спроса или предложения может привести к резкому движению цен, отмечает издание.

Последние метеорологические модели указывают на более мягкую погоду в ближайшие дни в северо-западной и центральной Европе - это облегчение для рынка после того, как нынешний период холодов повысил спрос на газ и ускорил отбор газа из хранилищ. По словам метеоролога Vaisala Мэтью Дросса, начало декабря "продолжает быть теплее по сравнению с предыдущими прогнозами".

На 9:22 утра в Амстердаме фьючерсы на ближайший месяц на газ в Европе снизились на 2,6% и составили 30,36 евро за мегаватт-час.

Нефть расширила падение до 1%

Цены на нефть упали более чем на 1% в пятницу, продолжая снижение уже третью торговую сессию на фоне того, как США настаивают на заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, которое может увеличить мировое предложение, тогда как неопределенность относительно процентных ставок сдерживала склонность инвесторов к риску, отмечает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 83 цента, или 1,3%, до $62,55 за баррель на 08:45 по Гринвичу (10:45 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,6%, или 92 цента, до $58,08.

По итогам недели оба контракта, как ожидается, упадут примерно на 3%, что нивелирует рост прошлой недели.

Рыночные настроения стали медвежьими, на фоне того, как Вашингтон настаивает на мирном плане между Украиной и Россией, который должен положить конец трехлетней войне, а санкции в отношении российских нефтедобывающих компаний "Роснефть" и "Лукойл" вступят в силу в пятницу.

"С появлением новостей о переговорах, которые состоялись как раз в тот момент, когда сегодня должны вступить в силу санкции США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний, нефтяные рынки несколько смягчили риски, связанные с поставками российской нефти", - заявил Джим Рид, управляющий директор Deutsche Bank.

Однако мирное соглашение может быть еще далеко, отмечает издание.

"Сделка далеко не гарантирована", - заявили аналитики ANZ в своей записке для клиентов, добавив, что Украина неоднократно отвергала требования России как неприемлемые.

"Рынок также скептически относится к эффективности последних ограничений, введенных в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", – отметили аналитики.

"Лукойл" должен продать свой огромный портфель акций за рубежом до 13 декабря, пишет издание.

Укрепление доллара также негативно повлияло на цены на нефть, и валюта готовится к лучшей неделе за более чем месяц, на фоне того, как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США вряд ли снизит процентные ставки в следующем месяце.

Аналитик OANDA Кельвин Вонг заявил, что инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения ставки в декабре существенно снизилась до 35% по сравнению с примерно 90% месяцем ранее.

Биткойн движется к худшему месяцу со времен обвала на крипторынке в 2022 году21.11.25, 11:06 • 2350 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мирапубликации
