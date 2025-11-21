Биткойн движется к худшему месяцу со времен обвала на крипторынке в 2022 году

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5074 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9050 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12292 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20148 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27169 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39365 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22304 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24842 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25203 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22442 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21115 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25588 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14000 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22082 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 12789 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5068 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41 • 12288 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22305 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39361 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58478 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 5960 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25800 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39118 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 52995 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74829 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Биткойн движется к худшему месяцу со времен обвала на крипторынке в 2022 году

Киев • УНН

 • 2336 просмотра

Биткойн потерял около 23% своей стоимости в ноябре, что является максимальным месячным падением с июня 2022 года. Это падение следует за волной ликвидаций 10 октября, которая уничтожила 19 миллиардов долларов кредитных токенов.

Биткойн движется к худшему месяцу со времен обвала на крипторынке в 2022 году

Биткойн готовится к худшему падению цены за месяц с тех пор, как в 2022 году криптоиндустрию поразил ряд корпоративных банкротств, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно данным Bloomberg, крупнейшая криптовалюта в пятницу упала на 6,4% до 81 629 долларов, прежде чем полностью отыграть потери. В 7:42 утра по лондонскому времени (9:42 по Киеву) она торговалась на уровне $84 166. Эфир (Ether) упал на 7,6% до уровня ниже $2700.

По данным Bloomberg, биткойн потерял около 23% своей стоимости в ноябре, что является максимальным месячным падением с июня 2022 года. Крах проекта стейблкоинов TerraUSD До Квона в мае того же года спровоцировал цепочку корпоративных банкротств, кульминацией которых стал крах биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Несмотря на прокриптовалютную поддержку Белого дома при президенте США Дональде Трампе и бурный рост институционального принятия, биткойн упал более чем на 30% с рекордного максимума, установленного в начале октября.

Это падение последовало за разрушительной волной ликвидаций 10 октября, которая уничтожила 19 миллиардов долларов кредитных токенов и, в свою очередь, снизила совокупную рыночную стоимость всех криптовалют примерно на 1,5 триллиона долларов.

Давление на продажи только усилилось за последние 24 часа: по данным CoinGlass, было ликвидировано еще 2 миллиарда долларов кредитных позиций.

Институциональные организации, похоже, не спешат покупать на спаде. Группа из 12 биржевых биткойн-фондов, зарегистрированных в США, в четверг столкнулась с чистым оттоком объемом 903 миллионов долларов, что стало вторым по величине однодневным выкупом с момента их дебюта в январе 2024 года. Открытый интерес к бессрочным фьючерсам упал на 35% с октябрьского пика в 94 миллиарда долларов.

Общая рыночная конъюнктура мало способствовала росту. Американские акции, которые росли на фоне возобновленного энтузиазма по поводу искусственного интеллекта после публикации положительных финансовых результатов Nvidia Corp., потеряли позиции на фоне опасений по поводу завышенной оценки стоимости акций и сомнений по поводу снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре.

Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ20.11.25, 11:59 • 3172 просмотра

"Общие настроения слишком негативны. Похоже, на рынке наблюдается вынужденный спрос на акции, и неясно, насколько он глубок", - заявил Пратик Кала, управляющий портфелем австралийского хедж-фонда Apollo Crypto.

Тони Сикамор, аналитик IG Australia, отметил в своей заметке, что рынок "также может пытаться проверить болевой порог Strategy", имея в виду компанию, которой руководил Майкл Сейлор, которая хранила биткойны в своих активах. Это важно, поскольку дальнейшее снижение компании до точки безубыточности может привести к маржин-коллу по ее заемным средствам, добавил он. Акции Strategy Inc. закрылись в четверг со снижением на 5%.

Напомним

Биткойн давно перестал быть исключительно спекулятивным активом и все больше реагирует на глобальные политические и финансовые сигналы - отмечала финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка. По словам Елены Соседки, после обновления исторических максимумов и резкого подъема до рекордных уровней рынок цифровых активов вошел в фазу "перегрева".

"Биткойн рос слишком быстро. Такие фазы всегда заканчиваются коррекцией. Здесь вопрос лишь в ее глубине и стремительности", - пояснила финтех-эксперт.

К тому же, когда цена криптовалюты начинает падать, массовые ликвидации маржинальных позиций еще больше ускоряют падение, создавая "эффект домино".

По оценке финтех-эксперта, после падения рынок может перейти в фазу консолидации - стабилизации в определенном диапазоне с повышенной волатильностью. Наиболее вероятно, что в ближайшие полгода стоимость биткойна будет колебаться в пределах 100-140 тыс. долларов. Однако стоит помнить, что волатильность крипторынка будет зависеть от внешних факторов.

Елена Соседка отмечает, что возможны три основных сценария развития событий на рынке цифровых активов.

Базовый сценарий предполагает консолидацию, когда рынок "переварит" коррекцию, а биткойн удержится в широком торговом коридоре. По позитивному сценарию, произойдет восстановление роста стоимости крипты. Такое развитие событий возможно при условиях ослабления доллара, благоприятной политики центробанков и возобновления крупных институциональных вливаний в биткойн. Это может привести к росту стоимости монеты даже до 150-200 тыс. долл.

Негативный сценарий предполагает еще более глубокую коррекцию. В случае резкого усиления регуляции или глобального перехода инвесторов в безрисковые активы биткойн, по мнению Елены Соседки, может опуститься еще ниже и удерживаться на уровне менее 100 тыс. долл.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Конкорд Банк
Елена Соседка
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп