Биткойн движется к худшему месяцу со времен обвала на крипторынке в 2022 году

Биткойн готовится к худшему падению цены за месяц с тех пор, как в 2022 году криптоиндустрию поразил ряд корпоративных банкротств, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно данным Bloomberg, крупнейшая криптовалюта в пятницу упала на 6,4% до 81 629 долларов, прежде чем полностью отыграть потери. В 7:42 утра по лондонскому времени (9:42 по Киеву) она торговалась на уровне $84 166. Эфир (Ether) упал на 7,6% до уровня ниже $2700.

По данным Bloomberg, биткойн потерял около 23% своей стоимости в ноябре, что является максимальным месячным падением с июня 2022 года. Крах проекта стейблкоинов TerraUSD До Квона в мае того же года спровоцировал цепочку корпоративных банкротств, кульминацией которых стал крах биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Несмотря на прокриптовалютную поддержку Белого дома при президенте США Дональде Трампе и бурный рост институционального принятия, биткойн упал более чем на 30% с рекордного максимума, установленного в начале октября.

Это падение последовало за разрушительной волной ликвидаций 10 октября, которая уничтожила 19 миллиардов долларов кредитных токенов и, в свою очередь, снизила совокупную рыночную стоимость всех криптовалют примерно на 1,5 триллиона долларов.

Давление на продажи только усилилось за последние 24 часа: по данным CoinGlass, было ликвидировано еще 2 миллиарда долларов кредитных позиций.

Институциональные организации, похоже, не спешат покупать на спаде. Группа из 12 биржевых биткойн-фондов, зарегистрированных в США, в четверг столкнулась с чистым оттоком объемом 903 миллионов долларов, что стало вторым по величине однодневным выкупом с момента их дебюта в январе 2024 года. Открытый интерес к бессрочным фьючерсам упал на 35% с октябрьского пика в 94 миллиарда долларов.

Общая рыночная конъюнктура мало способствовала росту. Американские акции, которые росли на фоне возобновленного энтузиазма по поводу искусственного интеллекта после публикации положительных финансовых результатов Nvidia Corp., потеряли позиции на фоне опасений по поводу завышенной оценки стоимости акций и сомнений по поводу снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре.

Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ

"Общие настроения слишком негативны. Похоже, на рынке наблюдается вынужденный спрос на акции, и неясно, насколько он глубок", - заявил Пратик Кала, управляющий портфелем австралийского хедж-фонда Apollo Crypto.

Тони Сикамор, аналитик IG Australia, отметил в своей заметке, что рынок "также может пытаться проверить болевой порог Strategy", имея в виду компанию, которой руководил Майкл Сейлор, которая хранила биткойны в своих активах. Это важно, поскольку дальнейшее снижение компании до точки безубыточности может привести к маржин-коллу по ее заемным средствам, добавил он. Акции Strategy Inc. закрылись в четверг со снижением на 5%.

Напомним

Биткойн давно перестал быть исключительно спекулятивным активом и все больше реагирует на глобальные политические и финансовые сигналы - отмечала финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка. По словам Елены Соседки, после обновления исторических максимумов и резкого подъема до рекордных уровней рынок цифровых активов вошел в фазу "перегрева".

"Биткойн рос слишком быстро. Такие фазы всегда заканчиваются коррекцией. Здесь вопрос лишь в ее глубине и стремительности", - пояснила финтех-эксперт.

К тому же, когда цена криптовалюты начинает падать, массовые ликвидации маржинальных позиций еще больше ускоряют падение, создавая "эффект домино".

По оценке финтех-эксперта, после падения рынок может перейти в фазу консолидации - стабилизации в определенном диапазоне с повышенной волатильностью. Наиболее вероятно, что в ближайшие полгода стоимость биткойна будет колебаться в пределах 100-140 тыс. долларов. Однако стоит помнить, что волатильность крипторынка будет зависеть от внешних факторов.

Елена Соседка отмечает, что возможны три основных сценария развития событий на рынке цифровых активов.

Базовый сценарий предполагает консолидацию, когда рынок "переварит" коррекцию, а биткойн удержится в широком торговом коридоре. По позитивному сценарию, произойдет восстановление роста стоимости крипты. Такое развитие событий возможно при условиях ослабления доллара, благоприятной политики центробанков и возобновления крупных институциональных вливаний в биткойн. Это может привести к росту стоимости монеты даже до 150-200 тыс. долл.

Негативный сценарий предполагает еще более глубокую коррекцию. В случае резкого усиления регуляции или глобального перехода инвесторов в безрисковые активы биткойн, по мнению Елены Соседки, может опуститься еще ниже и удерживаться на уровне менее 100 тыс. долл.