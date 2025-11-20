Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ

x.com/nvidianewsroom

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг задал оптимистичный тон в отчете о прибыли компании за третий квартал. И, судя по результатам компании, для этого есть все основания - Nvidia сообщила о доходе в размере 57 млрд долларов в третьем квартале, что на 62% больше, чем за тот же квартал прошлого года, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Чистая прибыль компании по GAAP составила 32 млрд долларов, что на 65% больше, чем в предыдущем году. Показатели доходов и прибыли превзошли ожидания Уолл-стрит.

Картина выручки показывает, что компания процветает во многом благодаря своему бизнесу центров обработки данных. Выручка Nvidia от бизнеса центров обработки данных достигла рекордных 51,2 млрд долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале, и на 66% больше, чем годом ранее. Оставшиеся 5,8 млрд долларов выручки Nvidia пришлись на игровой бизнес с выручкой 4,2 млрд долларов. Далее следуют продажи в сфере профессиональной визуализации и автомобильной отрасли.

Финансовый директор Nvidia Колет Кресс в обращении к акционерам отметила, что развитие ее бизнеса в сфере центров обработки данных обусловлено ускорением вычислений, мощными моделями ИИ и агентскими приложениями. Во время телефонной конференции по итогам третьего квартала Кресс сообщила, что в прошлом квартале компания объявила о проектах по созданию фабрик и инфраструктуры ИИ в общей сложности на 5 миллионов графических процессоров.

"Этот спрос охватывает все рынки: поставщиков услуг связи, государственные организации, современные строительные компании и центры суперкомпьютеров, и включает множество знаковых проектов", - сказала Кресс.

Blackwell Ultra, графический процессор, представленный в марте и доступный в нескольких конфигурациях, показал себя особенно хорошо и теперь является лидером в компании. По данным компании, предыдущие версии архитектуры Blackwell также пользовались высоким спросом, который сохраняется.

Хуан заявил, что продажи графических процессоров Blackwell "зашкаливают".

"Продажи Blackwell зашкаливают, а облачные графические процессоры распроданы, - заявил Хуан в отчете компании за третий квартал. - Спрос на вычислительные мощности продолжает ускоряться и расти, как в обучении, так и в логических выводах, причем каждый растет экспоненциально. Мы вступили в благоприятный цикл развития ИИ. Экосистема ИИ быстро масштабируется - появляются новые разработчики базовых моделей, стартапы в сфере ИИ, в большем количестве отраслей и в большем количестве стран. ИИ проникает всюду, делает все и сразу".

Кресс отметила, что объем поставок компанией H20 - графических процессоров для центров обработки данных, разработанных для генеративного ИИ и высокопроизводительных вычислений, - составил 50 миллионов, что стало разочаровывающим результатом из-за невозможности продаж в Китай.

"Значительные заказы на закупку этого квартала так и не были реализованы из-за геополитических проблем и растущей конкуренции на китайском рынке", - отметила Кресс. - Хотя мы разочарованы текущей ситуацией, которая не позволяет нам поставлять в Китай более конкурентоспособные вычислительные решения для центров обработки данных, мы стремимся к дальнейшему взаимодействию с правительствами США и Китая и будем продолжать отстаивать способность Америки конкурировать по всему миру".

Издание отмечает, что Nvidia прогнозирует дальнейший рост с прогнозируемой выручкой 65 миллиардов долларов в четвертом квартале, что способствовало росту цены акций компании более чем на 4% после закрытия торгов.

"Многие говорят о пузыре ИИ, - сказал Дженсен во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании. - На наш взгляд, мы видим нечто совершенно другое".

