3180 просмотра
Эксклюзивы
Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ
