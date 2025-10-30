Трамп анонсировал переговоры между Nvidia и Китаем после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином состоятся дальнейшие переговоры между Пекином и гигантом по производству чипов Nvidia, так что, похоже, никаких существенных изменений в контроле за экспортом технологий со стороны Вашингтона не произошло, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Мы обсуждали чипы, и... они будут вести переговоры с Nvidia и другими компаниями о покупке чипов", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One после завершения своего азиатского турне, заявив, что Белый дом выступает лишь в роли "арбитра" или "рефери".

"Мы говорим не о Blackwell", - сказал он, но добавил, что речь может идти о "многих чипах".

Blackwell - это передовой процессор для искусственного интеллекта, созданный Nvidia, крупнейшим в мире разработчиком чипов для ИИ и самой дорогой компанией в мире. Пока неясно, какие именно типы чипов, кроме Blackwell, будут разрешены для экспорта в Китай.

Опасения по поводу того, что Трамп может разрешить экспорт передовых чипов Nvidia, возникли еще до его встречи с Си Цзиньпином, вызвав беспокойство у многих бывших чиновников Белого дома и сенаторов США.

Торговый представитель США Джеймисон Грир поддержал Трампа, заявив, что Nvidia будет вести переговоры с Китаем, чтобы "выяснить, какие возможности" для них открываются, поскольку "многие передовые чипы" уже отправляются в Китай.

Однако он, похоже, противоречил заявлению Трампа относительно Blackwell, заявив, что эти чипы были частью обсуждения, не уточнив, какую роль эти чипы играют в переговорах, пишет издание.

Дополнение

Этим летом Nvidia и другой крупный производитель чипов для ИИ, AMD, договорились выплачивать правительству США 15% своих доходов от продажи полупроводников в Китай в обмен на лицензии на экспорт своих технологий в эту страну. Эта сделка разблокировала экспорт некоторых чипов для ИИ в Китай, включая чипы Nvidia H20, разработанные специально для этой страны, и MI308 от AMD.

Пекин отреагировал на этот шаг, связанный с менее мощными чипами, прохладно, поскольку хочет подтолкнуть своих производителей чипов к достижению уровня американских возможностей, а не полагаться на импорт. Nvidia заявила, что с тех пор не экспортировала чипы H20. Китайские регуляторы также ведут антимонопольное расследование в отношении Nvidia, начатое в конце прошлого года.