Трамп анонсировал переговоры между Nvidia и Китаем после встречи с Си Цзиньпином

Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 1530 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:35 • 7170 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:13 • 12049 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 22476 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 42352 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 43440 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42247 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87370 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43764 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС29 октября, 23:38
Атака БПЛА на Киевскую область: в Борисполе ранена 36-летняя женщина, изуродованы дома и автоPhoto30 октября, 01:18
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу02:14
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto03:11
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
29 октября, 12:54
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87365 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 07:00
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 95675 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Блогеры
Линдси Грэм
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Запорожье
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29
Техника
Социальная сеть
Холм
9К720 Искандер
YouTube

Трамп анонсировал переговоры между Nvidia и Китаем после встречи с Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие переговоры между Пекином и Nvidia состоятся после его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Это свидетельствует об отсутствии значительных изменений в контроле Вашингтона над экспортом технологий.

Трамп анонсировал переговоры между Nvidia и Китаем после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином состоятся дальнейшие переговоры между Пекином и гигантом по производству чипов Nvidia, так что, похоже, никаких существенных изменений в контроле за экспортом технологий со стороны Вашингтона не произошло, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Мы обсуждали чипы, и... они будут вести переговоры с Nvidia и другими компаниями о покупке чипов", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One после завершения своего азиатского турне, заявив, что Белый дом выступает лишь в роли "арбитра" или "рефери".

"Мы говорим не о Blackwell", - сказал он, но добавил, что речь может идти о "многих чипах".

Blackwell - это передовой процессор для искусственного интеллекта, созданный Nvidia, крупнейшим в мире разработчиком чипов для ИИ и самой дорогой компанией в мире. Пока неясно, какие именно типы чипов, кроме Blackwell, будут разрешены для экспорта в Китай.

Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией более 5 триллионов долларов – ИИ подпитал рекордный рост29.10.25, 16:55

Опасения по поводу того, что Трамп может разрешить экспорт передовых чипов Nvidia, возникли еще до его встречи с Си Цзиньпином, вызвав беспокойство у многих бывших чиновников Белого дома и сенаторов США.

Торговый представитель США Джеймисон Грир поддержал Трампа, заявив, что Nvidia будет вести переговоры с Китаем, чтобы "выяснить, какие возможности" для них открываются, поскольку "многие передовые чипы" уже отправляются в Китай.

Nvidia создаст ИИ-суперкомпьютеры для Минэнерго США: это может помочь Штатам с поддержкой ядерного арсенала - Reuters29.10.25, 10:27

Однако он, похоже, противоречил заявлению Трампа относительно Blackwell, заявив, что эти чипы были частью обсуждения, не уточнив, какую роль эти чипы играют в переговорах, пишет издание.

Дополнение

Этим летом Nvidia и другой крупный производитель чипов для ИИ, AMD, договорились выплачивать правительству США 15% своих доходов от продажи полупроводников в Китай в обмен на лицензии на экспорт своих технологий в эту страну. Эта сделка разблокировала экспорт некоторых чипов для ИИ в Китай, включая чипы Nvidia H20, разработанные специально для этой страны, и MI308 от AMD.

Nvidia и AMD будут отдавать США 15% прибыли от продаж чипов в Китае - СМИ11.08.25, 08:19

Пекин отреагировал на этот шаг, связанный с менее мощными чипами, прохладно, поскольку хочет подтолкнуть своих производителей чипов к достижению уровня американских возможностей, а не полагаться на импорт. Nvidia заявила, что с тех пор не экспортировала чипы H20. Китайские регуляторы также ведут антимонопольное расследование в отношении Nvidia, начатое в конце прошлого года.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Санкции
Техника
Белый дом
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты