В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
Труханову сообщено о подозрении - источник
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией более 5 триллионов долларов – ИИ подпитал рекордный рост

Киев

Компания Nvidia достигла рыночной стоимости более 5 триллионов долларов, что стало следствием бума искусственного интеллекта. Ее акции выросли в 12 раз с 2022 года, а чипы H100 и Blackwell стали основой для крупнейших языковых моделей.

Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией более 5 триллионов долларов – ИИ подпитал рекордный рост

Американская компания Nvidia вошла в историю, став первой корпорацией, чья рыночная стоимость превысила 5 триллионов долларов. Это стало следствием стремительного подъема на волне глобального бума искусственного интеллекта, который превратил производителя графических процессоров из нишевого игрока в лидера всей индустрии ИИ. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

С момента появления ChatGPT в 2022 году акции Nvidia выросли в 12 раз, а ее чипы H100 и Blackwell стали основой для крупнейших языковых моделей и проектов, в частности ChatGPT и xAI Илона Маска.

Достижение Nvidia рыночной капитализации в 5 триллионов долларов – это больше, чем просто веха; это заявление, поскольку Nvidia прошла путь от производителя чипов до создателя отрасли 

– подчеркнул старший аналитик Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман.

Рыночный рывок Nvidia всего за три месяца после преодоления отметки в 4 триллиона долларов сделал компанию дороже всего рынка криптовалют и приравнял ее к половине европейского индекса Stoxx 600.

После ряда громких анонсов акции компании выросли на 4,6%. Генеральный директор Дженсен Хуанг сообщил о заказах на AI-чипы на сумму 500 миллиардов долларов и заявил о планах построить семь суперкомпьютеров для правительства США. 

Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг

По данным Reuters, доля Хуанга в компании сейчас оценивается в 179,2 миллиарда долларов, что делает его восьмым богатейшим в мире по версии Forbes.

В то же время аналитики предостерегают, что стремительный рост оценок может свидетельствовать о зарождении нового технологического "пузыря".

Текущая экспансия искусственного интеллекта зависит от нескольких доминирующих игроков, которые финансируют мощности друг друга. Если инвесторы начнут требовать реальной отдачи вместо обещаний роста, маховик может остановиться 

– предупредил руководитель Tuttle Capital Management Мэтью Таттл.

После Nvidia планку в 4 триллиона долларов уже преодолели Apple и Microsoft, что подчеркивает растущий вес технологических гигантов в мировых фондовых индексах S&P 500 и Nasdaq 100.

Степан Гафтко

