Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией более 5 триллионов долларов – ИИ подпитал рекордный рост
Киев • УНН
Компания Nvidia достигла рыночной стоимости более 5 триллионов долларов, что стало следствием бума искусственного интеллекта. Ее акции выросли в 12 раз с 2022 года, а чипы H100 и Blackwell стали основой для крупнейших языковых моделей.
Американская компания Nvidia вошла в историю, став первой корпорацией, чья рыночная стоимость превысила 5 триллионов долларов. Это стало следствием стремительного подъема на волне глобального бума искусственного интеллекта, который превратил производителя графических процессоров из нишевого игрока в лидера всей индустрии ИИ. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
С момента появления ChatGPT в 2022 году акции Nvidia выросли в 12 раз, а ее чипы H100 и Blackwell стали основой для крупнейших языковых моделей и проектов, в частности ChatGPT и xAI Илона Маска.
Достижение Nvidia рыночной капитализации в 5 триллионов долларов – это больше, чем просто веха; это заявление, поскольку Nvidia прошла путь от производителя чипов до создателя отрасли
Рыночный рывок Nvidia всего за три месяца после преодоления отметки в 4 триллиона долларов сделал компанию дороже всего рынка криптовалют и приравнял ее к половине европейского индекса Stoxx 600.
После ряда громких анонсов акции компании выросли на 4,6%. Генеральный директор Дженсен Хуанг сообщил о заказах на AI-чипы на сумму 500 миллиардов долларов и заявил о планах построить семь суперкомпьютеров для правительства США.
По данным Reuters, доля Хуанга в компании сейчас оценивается в 179,2 миллиарда долларов, что делает его восьмым богатейшим в мире по версии Forbes.
В то же время аналитики предостерегают, что стремительный рост оценок может свидетельствовать о зарождении нового технологического "пузыря".
Текущая экспансия искусственного интеллекта зависит от нескольких доминирующих игроков, которые финансируют мощности друг друга. Если инвесторы начнут требовать реальной отдачи вместо обещаний роста, маховик может остановиться
После Nvidia планку в 4 триллиона долларов уже преодолели Apple и Microsoft, что подчеркивает растущий вес технологических гигантов в мировых фондовых индексах S&P 500 и Nasdaq 100.
