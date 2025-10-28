$42.070.07
48.970.21
ukenru
IPad Pro

Рыночная стоимость Apple достигла 4 триллионов долларов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Акции Apple Inc. выросли на 0,4%, достигнув рыночной стоимости в 4 триллиона долларов, что делает ее третьей публичной компанией, достигшей этой отметки. Этот рост произошел благодаря спросу на линейку iPhone и новым продуктам.

Рыночная стоимость Apple достигла 4 триллионов долларов - Bloomberg

Акции Apple Inc. выросли на целых 0,4%, достигнув рыночной стоимости в 4 триллиона долларов, что делает производителя iPhone лишь третьей публичной компанией в истории, достигшей этой отметки, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Акции компании из Купертино, Калифорния, выросли более чем на 56% с апрельского минимума, добавив около 1,4 триллиона долларов рыночной стоимости, поскольку оптимизм в отношении обновленной линейки iPhone и ослабление тарифного давления поддержали цену акций в последние месяцы. Акции закрылись на своем первом рекордном уровне года в начале этого месяца, превысив уровень, который держался с декабря.

"Несмотря на то, что Apple пока не достигла успеха в области искусственного интеллекта, достижение клуба рыночной капитализации в 4 триллиона долларов является переломным моментом для Купертино и крупных технологических компаний", — сказал Дэн Айвз, аналитик Wedbush Securities. "Это свидетельствует о лучшей потребительской франшизе в мире".

Издание отмечает, что рост происходит на фоне более сильного, чем ожидалось, спроса на ее последнюю линейку iPhone, что, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о том, что долгожданный цикл обновления наконец-то начался. По данным Counterpoint Research, серия iPhone 17 превзошла линейку iPhone 16 за первые 10 дней продаж в США и Китае на 14%.

Новый iPhone от Apple превосходит предыдущую модель по продажам на 14% в США и Китае20.10.25, 10:30 • 3245 просмотров

"Сейчас мы находимся на передовой долгожданного цикла внедрения Apple", – написал аналитик Loop Ананда Баруа на прошлой неделе в записке, повысив свой рейтинг акций до "покупать" с "удерживать".

Компания также выпустила новые версии iPad Pro, Vision Pro и MacBook Pro начального уровня с новым чипом M5, что помогло пополнить ее линейку продуктов в преддверии решающего праздничного сезона.

Добавим

Рост рыночной капитализации Apple до 4 триллионов долларов происходит всего через несколько месяцев после того, как Nvidia Corp. стала первой компанией в истории, достигшей этой отметки. Гигант, входящий в состав "Великолепной семерки", Microsoft Corp. ненадолго пересек отметку в июле после отчета о сильных квартальных прибылях, но не смог закрыться выше этого уровня. Во вторник она снова пересекла порог после объявления о новой сделке с OpenAI, добавляет Bloomberg.

OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудника19.10.25, 15:15 • 23980 просмотров

Хотя Apple остается одной из трех крупнейших компаний в мире, аналитики в основном разделились относительно акций. Согласно данным, собранным Bloomberg, среди компаний "Великолепной семерки", Apple имеет самый низкий процент рекомендаций аналитиков по покупке акций, кроме Tesla Inc. Тем временем, ее средняя 12-месячная целевая цена более чем на 6% ниже текущей цены акций.

Антонина Туманова

