Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Акції Apple Inc. зросли на 0,4%, досягнувши ринкової вартості в 4 трильйони доларів, що робить її третьою публічною компанією, яка досягла цієї позначки. Це зростання відбулося завдяки попиту на лінійку iPhone та новим продуктам.

Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg

Акції Apple Inc. зросли на цілих 0,4%, досягши ринкової вартості в 4 трильйони доларів, що робить виробника iPhone лише третьою публічною компанією в історії, яка досягла цієї позначки, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Акції компанії з Купертіно, Каліфорнія, зросли більш ніж на 56% з квітневого мінімуму, додавши близько 1,4 трильйона доларів ринкової вартості, оскільки оптимізм щодо оновленої лінійки iPhone та послаблення тарифного тиску підтримали ціну акцій в останні місяці. Акції закрилися на своєму першому рекордному рівні року на початку цього місяця, перевищивши рівень, який тримався з грудня.

"Незважаючи на те, що Apple поки що не досягла успіху в галузі штучного інтелекту, досягнення клубу ринкової капіталізації в 4 трильйони доларів є переломним моментом для Купертіно та великих технологічних компаній", — сказав Ден Айвз, аналітик Wedbush Securities. "Це свідчить про найкращу споживчу франшизу у світі".

OpenAI придбала стартап колишніх працівників Apple, щоб покращити взаємодію ChatGPT з комп’ютерами – Вloomberg23.10.25, 22:37 • 1675 переглядiв

Видання зауважує, що зростання відбувається на тлі більш сильного, ніж очікувалося, попиту на її останню лінійку iPhone, що, на думку аналітиків, може свідчити про те, що довгоочікуваний цикл оновлення нарешті розпочався. За даними Counterpoint Research, серія iPhone 17 перевершила лінійку iPhone 16 за перші 10 днів продажу в США та Китаї на 14%.

Новий iPhone від Apple перевершує попередню модель за продажами на 14% у США та Китаї20.10.25, 10:30 • 3245 переглядiв

"Зараз ми знаходимося на передовій довгоочікуваного циклу впровадження Apple", – написав аналітик Loop Ананда Баруа минулого тижня в записці, підвищивши свій рейтинг акцій до "купувати" з "утримувати".

Компанія також випустила нові версії iPad Pro, Vision Pro та MacBook Pro початкового рівня з новим чіпом M5, що допомогло поповнити її лінійку продуктів напередодні вирішального святкового сезону.

Додамо

Зростання ринкової капіталізації Apple до 4 трильйонів доларів відбувається лише через кілька місяців після того, як Nvidia Corp. стала першою компанією в історії, яка досягла цієї позначки. Гігант, що входить до складу "Чудової сімки", Microsoft Corp. ненадовго перетнув позначку в липні після звіту про сильні квартальні прибутки, але не зміг закритися вище цього рівня. У вівторок вона знову перетнула поріг після оголошення про нову угоду з OpenAI, додає Bloomberg.

OnlyFans обійшла Apple і NVIDIA: стала найприбутковішою компанією світу за доходом на одного працівника19.10.25, 15:15 • 23980 переглядiв

Хоча Apple залишається однією з трьох найбільших компаній у світі, аналітики здебільшого розділилися щодо акцій. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, серед компаній "Чудової сімки", Apple має найнижчий відсоток рекомендацій аналітиків щодо купівлі акцій, окрім Tesla Inc. Тим часом, її середня 12-місячна цільова ціна більш ніж на 6% нижча за поточну ціну акцій.

Антоніна Туманова

