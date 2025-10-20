$41.730.10
Новий iPhone від Apple перевершує попередню модель за продажами на 14% у США та Китаї

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Продажі новітньої моделі iPhone 17 від Apple зросли на 14% за перші 10 днів у США та Китаї порівняно з iPhone 16. Попит на базовий iPhone 17 значно перевищує торішню модель через покращений дисплей, більший обсяг пам'яті та оновлений чип A19.

Новий iPhone від Apple перевершує попередню модель за продажами на 14% у США та Китаї

За даними Counterpoint Research, новітня модель iPhone 17 від Apple вже перевершила минулорічний iPhone 16: за перші 10 днів продажів у США та Китаї продажі зросли на 14%. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ці дані є першим кількісним показником реакції споживачів на новинку в двох головних ринках Apple. Зокрема, попит на стандартний iPhone 17 значно перевищує попит на торішню модель вартістю $799. Аналітики Counterpoint пояснюють це покращеним дисплеєм, більшим обсягом пам’яті та оновленим чипом A19.

Споживачів приваблює базова модель iPhone 17 завдяки покращеним характеристикам та оновленням. У Китаї продажі майже вдвічі вищі, ніж у базової моделі iPhone 16 за аналогічний період — і ця тенденція зберігається в жовтні

- зазначив старший аналітик Іван Лам.

iPhone 17 Pro Max — також користується великим попитом, особливо в США. За словами Counterpoint, саме ця модель приваблює користувачів, які востаннє купували телефон ще під час пандемії. Новий флагман Apple має найкращу камеру з усіх попередніх моделей, вдосконалену систему охолодження та найзначніші фізичні зміни за останні роки.

Доповнення

Apple, що базується в Купертіно (Каліфорнія), як і раніше, отримує приблизно половину свого доходу від продажу iPhone. Компанії вдається утримувати високі продажі пристрою, попри деякі помилки в розробці функцій штучного інтелекту. Китайські споживачі досі очікують на запуск Apple Intelligence у країні.

Нагадаємо

Apple презентувала iPhone 17 з процесором A19, 6,3-дюймовим дисплеєм ProMotion та покращеним керамічним захистом. Модель має 48-мегапіксельну камеру Fusion та доступна у п'яти кольорах.

Ольга Розгон

