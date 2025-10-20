Новий iPhone від Apple перевершує попередню модель за продажами на 14% у США та Китаї

Продажі новітньої моделі iPhone 17 від Apple зросли на 14% за перші 10 днів у США та Китаї порівняно з iPhone 16. Попит на базовий iPhone 17 значно перевищує торішню модель через покращений дисплей, більший обсяг пам'яті та оновлений чип A19.