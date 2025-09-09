Apple представила iPhone 17: новий процесор та п'ять кольорів

Компанія Apple представила iPhone 17, який доступний у п’яти кольорах, а також з новим процесором А19 останнього покоління, передає УНН.

Деталі

iPhone 17 має красивий, міцний дизайн і доступний у п'яти кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, зелений та натуральний титановий. Новий дизайн має більший 6,3-дюймовий дисплей з тоншими рамками, щоб "ви могли бачити більше і робити більше".

Дисплей iPhone 17 має функцію ProMotion з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, розробленою для динамічної реакції на ваш контент, що забезпечує плавну та енергоефективну роботу. Коли ви не використовуєте iPhone, дисплей завжди ефективно регулюється до 1 Гц. А екран блокування став ще кориснішим завдяки активностям у реальному часі та віджетам.

На вулиці iPhone 17 краще читається завдяки піковій яскравості, найвищій з усіх iPhone. Це робить дисплей iPhone 17 найкращим з усіх наших дисплеїв. iPhone 17 представляє керамічний захист. Тепер він має втричі кращу стійкість до подряпин. Це стало можливим завдяки новому покриттю Apple, яке з'єднане з керамічним захистом на атомному рівні. Цей спеціальний керамічний шар додає твердості для захисту від повсякденних подряпин.

Якість відображення покращується завдяки семишаровому антибліковому покриттю, яке зменшує відблиски та відволікаючі фактори, роблячи iPhone більш читабельним в умовах яскравого освітлення як у приміщенні, так і на вулиці. iPhone 17 працює на базі Apple Silicon A19 останнього покоління. Виготовлений за найсучаснішою 3-нанометровою технологією, A19 є швидшим та ефективнішим.

Він має оновлений дисплейний движок, функцію підвищення потужності та завжди увімкнений дисплей. Він має вдосконалений нейронний двигун, спеціально розроблений для забезпечення неймовірної продуктивності пристрою для інтелектуальних функцій Apple. У поєднанні зі збільшеною пропускною здатністю пам'яті A19, генеративні та великі мовні моделі на пристрої працюватимуть ще швидше.

A19 має шестиядерний процесор для наших новітніх ядер продуктивності та ефективності, забезпечуючи при цьому чудову роботу акумулятора. Графічний процесор 5-го покоління забезпечує значний прогрес у виконанні завдань, що вимагають інтенсивної графіки.

Удосконалення в Apple Silicon, апаратному та програмному забезпеченні забезпечують неймовірні ігри на iPhone. Такі ігри, як Destiny Rising від NetEase, стали ще кращими завдяки адаптивній частоті оновлення Pro Motion до 120 ГПЦ A19, графічний процесор та оновлений нейронний двигун також забезпечують роботу інтелектуальних функцій Apple.

Завдяки Pro Motion iPhone 17 забезпечує до восьми годин відтворення відео більше, ніж iPhone 16. Коли акумулятор розряджений, швидка зарядка за допомогою кабелю забезпечує до 50% заряду за 20 хвилин.

Тож лише 10 хвилин заряджання дають вам до 8 годин відтворення відео. Це також великий iPhone 17 має фантастичну 48-мегапіксельну подвійну систему камер Fusion.

Технологія Fusion поєднує можливості двох камер в одній з основною камерою та оптичним 2-кратним телеоб'єктивом, кожна з яких має спеціальний образ. Основна камера забезпечує вражаючу роздільну здатність 48 мегапікселів, що ідеально підходить для зйомки дрібних деталей, як у цьому випадку.

Прибрали ультраширик, замість нього - телевик 12 Мп з 2-кратним зумом. Основний сенсор 48 Мп. Фронталку оновили з 12 до 24 Мп і додали розпізнавання сцен.

iPhone 17 також оснащений найновішими функціями iOS, Apple Intelligence, чудовою батареєю, яка витримує цілий день, і починається з 256 ГБ. iPhone 17 наповнений функціями, якими ви будете насолоджуватися щодня.