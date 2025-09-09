Apple представила iPhone 17: новий процесор та п'ять кольорів

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 5536 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 12416 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 9916 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 38153 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 66340 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 57262 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 35286 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29808 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28657 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40590 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
60%
753мм
Популярнi новини
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 11674 перегляди
Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки9 вересня, 09:26 • 4906 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років9 вересня, 12:18 • 12355 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 11046 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto12:33 • 5738 перегляди
Публікації
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 5088 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 12419 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 41929 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 66340 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 57263 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 32602 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 31948 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 30739 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 99963 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 56572 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Apple представила iPhone 17: новий процесор та п'ять кольорів

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Apple презентувала iPhone 17 з процесором A19, 6,3-дюймовим дисплеєм ProMotion та покращеним керамічним захистом. Модель має 48-мегапіксельну камеру Fusion та доступна у п'яти кольорах.

Apple представила iPhone 17: новий процесор та п'ять кольорів

Компанія Apple представила iPhone 17, який доступний у п’яти кольорах, а також з новим процесором А19 останнього покоління, передає УНН.

Деталі

iPhone 17 має красивий, міцний дизайн і доступний у п'яти кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, зелений та натуральний титановий. Новий дизайн має більший 6,3-дюймовий дисплей з тоншими рамками, щоб "ви могли бачити більше і робити більше".

Дисплей iPhone 17 має функцію ProMotion з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, розробленою для динамічної реакції на ваш контент, що забезпечує плавну та енергоефективну роботу. Коли ви не використовуєте iPhone, дисплей завжди ефективно регулюється до 1 Гц. А екран блокування став ще кориснішим завдяки активностям у реальному часі та віджетам.

На вулиці iPhone 17 краще читається завдяки піковій яскравості, найвищій з усіх iPhone. Це робить дисплей iPhone 17 найкращим з усіх наших дисплеїв. iPhone 17 представляє керамічний захист. Тепер він має втричі кращу стійкість до подряпин. Це стало можливим завдяки новому покриттю Apple, яке з'єднане з керамічним захистом на атомному рівні. Цей спеціальний керамічний шар додає твердості для захисту від повсякденних подряпин.

Якість відображення покращується завдяки семишаровому антибліковому покриттю, яке зменшує відблиски та відволікаючі фактори, роблячи iPhone більш читабельним в умовах яскравого освітлення як у приміщенні, так і на вулиці. iPhone 17 працює на базі Apple Silicon A19 останнього покоління. Виготовлений за найсучаснішою 3-нанометровою технологією, A19 є швидшим та ефективнішим.

Він має оновлений дисплейний движок, функцію підвищення потужності та завжди увімкнений дисплей. Він має вдосконалений нейронний двигун, спеціально розроблений для забезпечення неймовірної продуктивності пристрою для інтелектуальних функцій Apple. У поєднанні зі збільшеною пропускною здатністю пам'яті A19, генеративні та великі мовні моделі на пристрої працюватимуть ще швидше.

A19 має шестиядерний процесор для наших новітніх ядер продуктивності та ефективності, забезпечуючи при цьому чудову роботу акумулятора. Графічний процесор 5-го покоління забезпечує значний прогрес у виконанні завдань, що вимагають інтенсивної графіки.

Удосконалення в Apple Silicon, апаратному та програмному забезпеченні забезпечують неймовірні ігри на iPhone. Такі ігри, як Destiny Rising від NetEase, стали ще кращими завдяки адаптивній частоті оновлення Pro Motion до 120 ГПЦ A19, графічний процесор та оновлений нейронний двигун також забезпечують роботу інтелектуальних функцій Apple.

Завдяки Pro Motion iPhone 17 забезпечує до восьми годин відтворення відео більше, ніж iPhone 16. Коли акумулятор розряджений, швидка зарядка за допомогою кабелю забезпечує до 50% заряду за 20 хвилин.

Тож лише 10 хвилин заряджання дають вам до 8 годин відтворення відео. Це також великий iPhone 17 має фантастичну 48-мегапіксельну подвійну систему камер Fusion.

Технологія Fusion поєднує можливості двох камер в одній з основною камерою та оптичним 2-кратним телеоб'єктивом, кожна з яких має спеціальний образ. Основна камера забезпечує вражаючу роздільну здатність 48 мегапікселів, що ідеально підходить для зйомки дрібних деталей, як у цьому випадку.

Прибрали ультраширик, замість нього - телевик 12 Мп з 2-кратним зумом. Основний сенсор 48 Мп. Фронталку оновили з 12 до 24 Мп і додали розпізнавання сцен.

iPhone 17 також оснащений найновішими функціями iOS, Apple Intelligence, чудовою батареєю, яка витримує цілий день, і починається з 256 ГБ. iPhone 17 наповнений функціями, якими ви будете насолоджуватися щодня.

Павло Башинський

Технології
Apple