Apple представила iPhone 17: новый процессор и пять цветов

Компания Apple представила iPhone 17, который доступен в пяти цветах, а также с новым процессором А19 последнего поколения, передает УНН.

Детали

iPhone 17 имеет красивый, прочный дизайн и доступен в пяти цветах: лавандовый, голубой, черный, зеленый и натуральный титановый. Новый дизайн имеет больший 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками, чтобы "вы могли видеть больше и делать больше".

Дисплей iPhone 17 имеет функцию ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, разработанной для динамической реакции на ваш контент, что обеспечивает плавную и энергоэффективную работу. Когда вы не используете iPhone, дисплей всегда эффективно регулируется до 1 Гц. А экран блокировки стал еще полезнее благодаря активностям в реальном времени и виджетам.

На улице iPhone 17 лучше читается благодаря пиковой яркости, самой высокой из всех iPhone. Это делает дисплей iPhone 17 лучшим из всех наших дисплеев. iPhone 17 представляет керамическую защиту. Теперь он имеет втрое лучшую устойчивость к царапинам. Это стало возможным благодаря новому покрытию Apple, которое соединено с керамической защитой на атомном уровне. Этот специальный керамический слой добавляет твердости для защиты от повседневных царапин.

Качество отображения улучшается благодаря семислойному антибликовому покрытию, которое уменьшает блики и отвлекающие факторы, делая iPhone более читабельным в условиях яркого освещения как в помещении, так и на улице. iPhone 17 работает на базе Apple Silicon A19 последнего поколения. Изготовленный по самой современной 3-нанометровой технологии, A19 является более быстрым и эффективным.

Он имеет обновленный дисплейный движок, функцию повышения мощности и всегда включенный дисплей. Он имеет усовершенствованный нейронный движок, специально разработанный для обеспечения невероятной производительности устройства для интеллектуальных функций Apple. В сочетании с увеличенной пропускной способностью памяти A19, генеративные и большие языковые модели на устройстве будут работать еще быстрее.

A19 имеет шестиядерный процессор для наших новейших ядер производительности и эффективности, обеспечивая при этом отличную работу аккумулятора. Графический процессор 5-го поколения обеспечивает значительный прогресс в выполнении задач, требующих интенсивной графики.

Усовершенствования в Apple Silicon, аппаратном и программном обеспечении обеспечивают невероятные игры на iPhone. Такие игры, как Destiny Rising от NetEase, стали еще лучше благодаря адаптивной частоте обновления Pro Motion до 120 ГПЦ A19, графический процессор и обновленный нейронный движок также обеспечивают работу интеллектуальных функций Apple.

Благодаря Pro Motion iPhone 17 обеспечивает до восьми часов воспроизведения видео больше, чем iPhone 16. Когда аккумулятор разряжен, быстрая зарядка с помощью кабеля обеспечивает до 50% заряда за 20 минут.

Так что всего 10 минут зарядки дают вам до 8 часов воспроизведения видео. Это также большой iPhone 17 имеет фантастическую 48-мегапиксельную двойную систему камер Fusion.

Технология Fusion объединяет возможности двух камер в одной с основной камерой и оптическим 2-кратным телеобъективом, каждая из которых имеет специальный образ. Основная камера обеспечивает впечатляющее разрешение 48 мегапикселей, что идеально подходит для съемки мелких деталей, как в этом случае.

Убрали ультраширик, вместо него - телевик 12 Мп с 2-кратным зумом. Основной сенсор 48 Мп. Фронталку обновили с 12 до 24 Мп и добавили распознавание сцен.

iPhone 17 также оснащен новейшими функциями iOS, Apple Intelligence, великолепной батареей, которая выдерживает целый день, и начинается с 256 ГБ. iPhone 17 наполнен функциями, которыми вы будете наслаждаться каждый день.