Apple представила iPhone 17: новый процессор и пять цветов

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 5660 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 12575 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 10022 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 38215 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 66447 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 57326 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35314 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29821 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28671 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40601 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
60%
753мм
Популярные новости
Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности9 сентября, 09:26 • 5082 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 9 сентября, 12:18 • 12450 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД9 сентября, 12:18 • 11162 просмотра
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщинPhoto12:33 • 5924 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 5098 просмотра
публикации
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 5256 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 12575 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 41989 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 66447 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 57326 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 32643 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 31972 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 30759 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 99981 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 56587 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост

Apple представила iPhone 17: новый процессор и пять цветов

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Apple представила iPhone 17 с процессором A19, 6,3-дюймовым дисплеем ProMotion и улучшенной керамической защитой. Модель оснащена 48-мегапиксельной камерой Fusion и доступна в пяти цветах.

Apple представила iPhone 17: новый процессор и пять цветов

Компания Apple представила iPhone 17, который доступен в пяти цветах, а также с новым процессором А19 последнего поколения, передает УНН.

Детали

iPhone 17 имеет красивый, прочный дизайн и доступен в пяти цветах: лавандовый, голубой, черный, зеленый и натуральный титановый. Новый дизайн имеет больший 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками, чтобы "вы могли видеть больше и делать больше".

Дисплей iPhone 17 имеет функцию ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, разработанной для динамической реакции на ваш контент, что обеспечивает плавную и энергоэффективную работу. Когда вы не используете iPhone, дисплей всегда эффективно регулируется до 1 Гц. А экран блокировки стал еще полезнее благодаря активностям в реальном времени и виджетам.

На улице iPhone 17 лучше читается благодаря пиковой яркости, самой высокой из всех iPhone. Это делает дисплей iPhone 17 лучшим из всех наших дисплеев. iPhone 17 представляет керамическую защиту. Теперь он имеет втрое лучшую устойчивость к царапинам. Это стало возможным благодаря новому покрытию Apple, которое соединено с керамической защитой на атомном уровне. Этот специальный керамический слой добавляет твердости для защиты от повседневных царапин.

Качество отображения улучшается благодаря семислойному антибликовому покрытию, которое уменьшает блики и отвлекающие факторы, делая iPhone более читабельным в условиях яркого освещения как в помещении, так и на улице. iPhone 17 работает на базе Apple Silicon A19 последнего поколения. Изготовленный по самой современной 3-нанометровой технологии, A19 является более быстрым и эффективным.

Он имеет обновленный дисплейный движок, функцию повышения мощности и всегда включенный дисплей. Он имеет усовершенствованный нейронный движок, специально разработанный для обеспечения невероятной производительности устройства для интеллектуальных функций Apple. В сочетании с увеличенной пропускной способностью памяти A19, генеративные и большие языковые модели на устройстве будут работать еще быстрее.

A19 имеет шестиядерный процессор для наших новейших ядер производительности и эффективности, обеспечивая при этом отличную работу аккумулятора. Графический процессор 5-го поколения обеспечивает значительный прогресс в выполнении задач, требующих интенсивной графики.

Усовершенствования в Apple Silicon, аппаратном и программном обеспечении обеспечивают невероятные игры на iPhone. Такие игры, как Destiny Rising от NetEase, стали еще лучше благодаря адаптивной частоте обновления Pro Motion до 120 ГПЦ A19, графический процессор и обновленный нейронный движок также обеспечивают работу интеллектуальных функций Apple.

Благодаря Pro Motion iPhone 17 обеспечивает до восьми часов воспроизведения видео больше, чем iPhone 16. Когда аккумулятор разряжен, быстрая зарядка с помощью кабеля обеспечивает до 50% заряда за 20 минут.

Так что всего 10 минут зарядки дают вам до 8 часов воспроизведения видео. Это также большой iPhone 17 имеет фантастическую 48-мегапиксельную двойную систему камер Fusion.

Технология Fusion объединяет возможности двух камер в одной с основной камерой и оптическим 2-кратным телеобъективом, каждая из которых имеет специальный образ. Основная камера обеспечивает впечатляющее разрешение 48 мегапикселей, что идеально подходит для съемки мелких деталей, как в этом случае.

Убрали ультраширик, вместо него - телевик 12 Мп с 2-кратным зумом. Основной сенсор 48 Мп. Фронталку обновили с 12 до 24 Мп и добавили распознавание сцен.

iPhone 17 также оснащен новейшими функциями iOS, Apple Intelligence, великолепной батареей, которая выдерживает целый день, и начинается с 256 ГБ. iPhone 17 наполнен функциями, которыми вы будете наслаждаться каждый день.

Павел Башинский

Технологии
Apple Inc.