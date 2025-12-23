путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен
Киев • УНН
Энтони Блинкен также отметил, что подход Дональда Трампа к давлению на Украину ошибочен.
российский диктатор владимир путин не заинтересован в компромиссах, а уступки со стороны Украины его не остановят. Об этом в интервью CNN заявил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.
Подробности
Блинкен заявил, что подход Дональда Трампа, предусматривающий давление на Украину с целью пойти на территориальные уступки, является ошибочным и не приведет к прекращению войны.
По его словам, украинцев чрезвычайно сложно заставить добровольно отказаться от части территории, ведь это означает фактическое вознаграждение россиянам за полномасштабную агрессию против Украины.
К тому же, даже масштабные территориальные уступки с украинской стороны не способны удовлетворить аппетиты кремля, заявил Блинкен. Он также обратил внимание на предыдущий опыт переговоров.
Каждый раз, когда украинцы говорили: "Ладно, мы можем согласиться на часть этого, теперь очередь за россией" - россияне не делали ни шагу
Напомним
