Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Энтони Блинкен также отметил, что подход Дональда Трампа к давлению на Украину ошибочен.

путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен

российский диктатор владимир путин не заинтересован в компромиссах, а уступки со стороны Украины его не остановят. Об этом в интервью CNN заявил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Подробности

Блинкен заявил, что подход Дональда Трампа, предусматривающий давление на Украину с целью пойти на территориальные уступки, является ошибочным и не приведет к прекращению войны.

По его словам, украинцев чрезвычайно сложно заставить добровольно отказаться от части территории, ведь это означает фактическое вознаграждение россиянам за полномасштабную агрессию против Украины.

К тому же, даже масштабные территориальные уступки с украинской стороны не способны удовлетворить аппетиты кремля, заявил Блинкен. Он также обратил внимание на предыдущий опыт переговоров.

Каждый раз, когда украинцы говорили: "Ладно, мы можем согласиться на часть этого, теперь очередь за россией" - россияне не делали ни шагу

 - заявил Блинкен.

Напомним

российские генералы регулярно подают владимиру путину отчеты с завышенными потерями Украины и приуменьшенными неудачами рф. Главной фигурой, информирующей путина о ходе войны, является начальник генерального штаба российской армии валерий герасимов.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Энтони Блинкен
Соединённые Штаты
Украина