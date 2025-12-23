російські генерали завищують втрати України для путіна, приховуючи невдачі рф - FT
Київ • УНН
російські генерали регулярно подають путіну звіти із завищеними втратами України та применшеними невдачами рф. Начальник генштабу герасимов зміцнив свої позиції, попри критику.
російські генерали регулярно дають диктатору володимиру путіну, в яких кількість жертв з боку України завищена, при цьому підкреслюються ресурсні переваги рф і применшуються тактичні невдачі російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Головною фігурою, що інформує путіна про хід війни, є начальник генерального штабу російської армії валерій герасимов. Він, а також колишній міністр оборони рф сергій шойгу, були об’єктами гніву радикальних російських діячів, на кшталт євгена пригожина, лідера ПВК "вагнер", який загинув через два місяці після "маршу справедливості" у 2023 році.
І хоча путін намагався заспокоїти невдоволених шляхом заміни шойгу на андрія білоусова, герасимов залишився на своїй посаді і, схоже, зміцнив свої позиції.
герасимов забезпечує передбачуваність, навіть якщо ціна його збереження - надзвичайно високі втрати на місцях і повільні успіхи. Його слід залишати на посаді, коли внутрішня політика і питання стабільності важливіші за ризиковані, але потенційно вирішальні операції
При цьому путін, схоже, дійшов висновку, що життя росіян є саме тією ціною, яку варто заплатити за його цілі в Україні.
герасимов бреше путіну щодо успіхів на фронті в Україні - Reuters18.09.25, 09:23 • 3958 переглядiв