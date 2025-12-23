російські генерали завищують втрати України для путіна, приховуючи невдачі рф - FT

$42.150.10
Ексклюзив
06:30 • 8074 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 24462 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 40797 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 60572 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 39134 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 34064 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 29219 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25650 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21696 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18771 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 18411 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 19274 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 18389 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 18499 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 18750 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:35 • 60572 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 48309 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 77346 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 99122 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 133981 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 16377 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 19124 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 41475 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 38649 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 40176 перегляди
російські генерали завищують втрати України для путіна, приховуючи невдачі рф - FT

Київ • УНН

 • 76 перегляди

російські генерали регулярно подають путіну звіти із завищеними втратами України та применшеними невдачами рф. Начальник генштабу герасимов зміцнив свої позиції, попри критику.

російські генерали завищують втрати України для путіна, приховуючи невдачі рф - FT

російські генерали регулярно дають диктатору володимиру путіну, в яких кількість жертв з боку України завищена, при цьому підкреслюються ресурсні переваги рф і применшуються тактичні невдачі російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Головною фігурою, що інформує путіна про хід війни, є начальник генерального штабу російської армії валерій герасимов. Він, а також колишній міністр оборони рф сергій шойгу, були об’єктами гніву радикальних російських діячів, на кшталт євгена пригожина, лідера ПВК "вагнер", який загинув через два місяці після "маршу справедливості" у 2023 році.

І хоча путін намагався заспокоїти невдоволених шляхом заміни шойгу на андрія білоусова, герасимов залишився на своїй посаді і, схоже, зміцнив свої позиції.

герасимов забезпечує передбачуваність, навіть якщо ціна його збереження - надзвичайно високі втрати на місцях і повільні успіхи. Його слід залишати на посаді, коли внутрішня політика і питання стабільності важливіші за ризиковані, але потенційно вирішальні операції

- сказала Дара Массіко, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

При цьому путін, схоже, дійшов висновку, що життя росіян є саме тією ціною, яку варто заплатити за його цілі в Україні.

герасимов бреше путіну щодо успіхів на фронті в Україні - Reuters18.09.25, 09:23 • 3958 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Financial Times
Україна