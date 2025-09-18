герасимов бреше путіну щодо успіхів на фронті в Україні - Reuters

$41.180.06
48.660.16
ukru
17 вересня, 19:21 • 22780 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 31905 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 26515 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 26501 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 31115 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38423 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35451 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41242 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40220 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 113322 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.6м/с
84%
751мм
Популярнi новини
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зрослаPhoto17 вересня, 20:59 • 8636 перегляди
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 7454 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 10544 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 9982 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 11504 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 22774 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 31202 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 62243 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 113316 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 129539 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 570 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 15309 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 16182 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 15229 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 44787 перегляди
Актуальне
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

герасимов бреше путіну щодо успіхів на фронті в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Начальник Генштабу ЗС рф валерій герасимов заявив про просування російських військ на всіх напрямках, зокрема в Покровську та Куп’янську. Ці твердження суперечать українським звітам, що може свідчити про спотворення реальної ситуації на фронті.

герасимов бреше путіну щодо успіхів на фронті в Україні - Reuters

Начальник Генштабу ЗС рф валерій герасимов заявив про просування російських військ "на всіх напрямках", зокрема в Покровську та Куп’янську, однак ці твердження суперечать українським звітам, що може свідчити про спотворення реальної ситуації на фронті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Герасимов, начальник Генерального штабу Збройних сил рф у так званій "спеціальній військовій операції", заявив, що російські війська досягають успіхів у східній частині Донецької області - головному осередку конфлікту - а також далі на захід, у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За його словами, українські війська "перекинули найкраще підготовлені та найбоєздатніші підрозділи, знявши їх з інших ділянок фронту. Це полегшує просування наших військ в інших секторах".

У ході повільного просування на сході України російські війська вже кілька місяців ведуть інтенсивні атаки на район навколо Покровська в Донецькій області.

Герасимов також заявив, що російські сили досягають успіхів у напрямку на Куп’янськ — майже повністю зруйноване місто на північному сході Харківської області — та в районі Ямполя, далі на схід.

росія продовжить атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні - Зеленський17.09.25, 19:02 • 2832 перегляди

Втім, заяви герасимова суперечать оцінкам українського президента Володимира Зеленського та українських військових чиновників.

Зеленський, в інтерв’ю Sky News цього тижня, заявив, що очікує нових наступів з боку росії, але водночас підкреслив, що московські війська не мали значного успіху на передовій останнім часом.

"Загалом я справді задоволений тим, що останні три наступальні хвилі Росії зазнали поразки, хоча вони планують ще дві серйозні атаки", — сказав Зеленський. — "На мою думку, це важливий сигнал".

Один із українських командирів цього тижня повідомив, що його підрозділ відбив наступ росіян поблизу Покровська, тоді як популярний український військовий блог DeepState, який відстежує переміщення військ за відкритими джерелами, повідомив про українські успіхи в сусідньому місті.

Представник українського підрозділу поблизу Куп’янська у середу повідомив, що спроба російського наступу на місто завершилась тим, що багато російських солдатів потрапили в полон.

Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки16.09.25, 21:06 • 13631 перегляд

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Reuters
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ