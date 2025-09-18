герасимов бреше путіну щодо успіхів на фронті в Україні - Reuters
Київ • УНН
Начальник Генштабу ЗС рф валерій герасимов заявив про просування російських військ "на всіх напрямках", зокрема в Покровську та Куп’янську, однак ці твердження суперечать українським звітам, що може свідчити про спотворення реальної ситуації на фронті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Герасимов, начальник Генерального штабу Збройних сил рф у так званій "спеціальній військовій операції", заявив, що російські війська досягають успіхів у східній частині Донецької області - головному осередку конфлікту - а також далі на захід, у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
За його словами, українські війська "перекинули найкраще підготовлені та найбоєздатніші підрозділи, знявши їх з інших ділянок фронту. Це полегшує просування наших військ в інших секторах".
У ході повільного просування на сході України російські війська вже кілька місяців ведуть інтенсивні атаки на район навколо Покровська в Донецькій області.
Герасимов також заявив, що російські сили досягають успіхів у напрямку на Куп’янськ — майже повністю зруйноване місто на північному сході Харківської області — та в районі Ямполя, далі на схід.
Втім, заяви герасимова суперечать оцінкам українського президента Володимира Зеленського та українських військових чиновників.
Зеленський, в інтерв’ю Sky News цього тижня, заявив, що очікує нових наступів з боку росії, але водночас підкреслив, що московські війська не мали значного успіху на передовій останнім часом.
"Загалом я справді задоволений тим, що останні три наступальні хвилі Росії зазнали поразки, хоча вони планують ще дві серйозні атаки", — сказав Зеленський. — "На мою думку, це важливий сигнал".
Один із українських командирів цього тижня повідомив, що його підрозділ відбив наступ росіян поблизу Покровська, тоді як популярний український військовий блог DeepState, який відстежує переміщення військ за відкритими джерелами, повідомив про українські успіхи в сусідньому місті.
Представник українського підрозділу поблизу Куп’янська у середу повідомив, що спроба російського наступу на місто завершилась тим, що багато російських солдатів потрапили в полон.
