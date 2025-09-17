росія продовжить атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що росія продовжує атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні, водночас українські спецоперації на території ворога порушують логістичні плани рф. Про це пише УНН із посиланням на заяву Зеленського під час спільної пресконференції із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

На запитання, які росія має плани щодо атаки на цивільні об'єкти, зокрема енергетичні й залізничні, Президент відповів, що "вони будуть продовжуватися, це зрозуміло".

Ми своєю чергою робили деякі операції у відповідь і я вважаю, що вони були хорошими. Одна готувалася 2 місяці. Дуже хороші результати і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю ситуацію: хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Не через те, що вони втрачали життя цивільних людей. Це рівень кроків з нашого боку, коли у них цивільні – живі…а пошкоджена логістика