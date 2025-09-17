$41.180.06
Ексклюзив
15:01 • 2312 перегляди
17 вересня, 09:20 • 26700 перегляди

Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
12:33 • 11809 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 26700 перегляди
16 вересня, 16:50 • 97890 перегляди

Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
17 вересня, 09:16 • 29408 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 35410 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 36465 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 97890 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 115724 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53375 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62430 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
росія продовжить атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія продовжуватиме атаки на енергетичні та залізничні об'єкти України. Водночас українські спецоперації на території ворога порушують логістичні плани рф, готуючись до опалювального сезону.

росія продовжить атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що росія продовжує атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні, водночас українські спецоперації на території ворога порушують логістичні плани рф. Про це пише УНН із посиланням на заяву Зеленського під час спільної пресконференції із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

На запитання, які росія має плани щодо атаки на цивільні об'єкти, зокрема енергетичні й залізничні, Президент відповів, що "вони будуть продовжуватися, це зрозуміло".

Ми своєю чергою робили деякі операції у відповідь і я вважаю, що вони були хорошими. Одна готувалася 2 місяці. Дуже хороші результати і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю ситуацію: хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Не через те, що вони втрачали життя цивільних людей. Це рівень кроків з нашого боку, коли у них цивільні – живі…а пошкоджена логістика 

– сказав Президент.

Він додав, що росіяни хочуть "відповідного суспільного вибуху, який у них там", повторити в Україні.

Це те, чого вони домагаються..зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються. Як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них вже є там свої черги... Думаю, ми діємо правильно 

- додав він.

Альона Уткіна

