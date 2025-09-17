россия продолжит атаковать энергетические и железнодорожные объекты в Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россия продолжает атаковать энергетические и железнодорожные объекты в Украине, в то же время украинские спецоперации на территории врага нарушают логистические планы рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

На вопрос, какие у россии планы по атаке на гражданские объекты, в частности энергетические и железнодорожные, Президент ответил, что "они будут продолжаться, это понятно".

Мы в свою очередь проводили некоторые ответные операции, и я считаю, что они были хорошими. Одна готовилась 2 месяца. Очень хорошие результаты, и я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой ситуации: кто-то там куда-то не доезжал, кто-то куда-то не долетал. Не потому, что они теряли жизни гражданских людей. Это уровень шагов с нашей стороны, когда у них гражданские – живы… а повреждена логистика – сказал Президент.

Он добавил, что россияне хотят "соответствующего общественного взрыва, который у них там", повторить в Украине.

Это то, чего они добиваются... создать нам проблемы с логистикой. Ну, и готовятся. Как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них уже есть там свои очереди... Думаю, мы действуем правильно - добавил он.

