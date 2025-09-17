$41.180.06
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 10960 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 26073 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 28934 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 34884 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 36180 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 97307 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 115225 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53312 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62353 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Президент України наголосив, що головна мета України - завершення війни. Крім того, за словами Глави держави, у разі затягування бойових дій "план Б" передбачає щорічне фінансування на рівні 120 млрд доларів.

Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що головна мета України - завершення війни, однак у разі затягування бойових дій "план Б" передбачає щорічне фінансування на рівні 120 млрд доларів, пише УНН із посиланням на заяву Зеленського під час спільної пресконференції із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Ціна цієї війни, станом на зараз, і виклики, які у нас є зараз... ціна одного року це 120 млрд доларів. 60 млрд – дає український бюджет, а ще 60 – мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюсь, що ми завершимо цю війну, в будь-якому випадку "план А" – це завершити війну. "План Б" - 120 млрд доларів. Я не кажу, що в часи миру чи під час припинення вогню та дії безпекових гарантій нам потрібно буде так багато коштів протягом 10 років, але ви маєте розуміти об'єм цього питання 

- сказав Зеленський.

Депутати Європарламенту готуються голосувати за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляйєн16.09.25, 16:54 • 3176 переглядiв

Павло Башинський

Політика
Роберта Мецола
Європейський парламент
Володимир Зеленський
Україна