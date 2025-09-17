Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що головна мета України - завершення війни, однак у разі затягування бойових дій "план Б" передбачає щорічне фінансування на рівні 120 млрд доларів, пише УНН із посиланням на заяву Зеленського під час спільної пресконференції із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Ціна цієї війни, станом на зараз, і виклики, які у нас є зараз... ціна одного року це 120 млрд доларів. 60 млрд – дає український бюджет, а ще 60 – мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюсь, що ми завершимо цю війну, в будь-якому випадку "план А" – це завершити війну. "План Б" - 120 млрд доларів. Я не кажу, що в часи миру чи під час припинення вогню та дії безпекових гарантій нам потрібно буде так багато коштів протягом 10 років, але ви маєте розуміти об'єм цього питання