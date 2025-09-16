$41.230.05
Депутати Європарламенту готуються голосувати за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляйєн

Київ • УНН

 • 114 перегляди

На початку жовтня депутати Європарламенту знову голосуватимуть за вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн. Два клопотання надійшли від правих та лівих фракцій, критикуючи її політику.

Депутати Європарламенту готуються голосувати за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляйєн

Депутати Європейського парламенту на початку жовтня будуть в черговий раз голосувати за вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн. Про це повідомила спікер парламенту Роберта Метсола, інформує DW, пише УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, до керівництва Європарламенту надійшли одразу два клопотання – від правої фракції "Патріоти за Європу" та від Лівої фракції. Обидва документи спрямовані проти політики фон дер Ляйєн, однак за правилами вотум недовіри висувається щодо всієї Єврокомісії.

На зразок статті 5 НАТО: Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над гарантіями безпеки для України 18.08.25, 22:37 • 4935 переглядiв

У заяві "Патріотів за Європу" звучить критика міграційної політики, курсу ЄК у сфері клімату, а також звинувачення голови Єврокомісії у "бракові прозорості та цензури".

Ліві ж розкритикували фон дер Ляйєн за переговори з президентом США Дональдом Трампом. 

Катастрофічна митна угода з Вашингтоном знищить тисячі робочих місць. Крім того, Єврокомісія надто довго мовчала про гуманітарну ситуацію в секторі Газа 

- заявив голова фракції Мартін Ширдеван, підкресливши, що домовленості ще не підписані офіційно. 

Видання Politico зазначає, що подання одразу двох вотумів від політичних сил, які перебувають на протилежних полюсах, є безпрецедентною ситуацією.

Попри гостру критику, відставка фон дер Ляйєн та всієї Єврокомісії виглядає малоймовірною. Для ухвалення рішення необхідна більшість у дві третини голосів та щонайменше 361 голос "за" (за повної присутності депутатів, яких є 480).

Нагадаємо, влітку 2024 року вже відбулося схоже голосування після ініціативи румунського депутата Георге Піпері з групи ECR. Тоді фон дер Ляйєн підтримали 360 євродепутатів із 553 присутніх, 175 виступили проти, ще 18 утрималися.

Єврокомісія пропонує обмежити торгівлю з Ізраїлем у зв'язку з гуманітарною кризою в секторі Газа10.09.25, 15:10 • 3598 переглядiв

