Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Військові Венесуели не змогли налаштувати отримані від Росії системи ППО С-300 та Бук-М2. Це зробило повітряний простір країни вразливим під час військової операції США, що завершилася викраденням президента Ніколаса Мадуро.

Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США

Військові Венесуели не змогли налаштувати отримані від росії системи ППО С-300 та Бук-М2, через що повітряний простір країни виявився вразливим під час військової операції США, що завершилася викраденням президента Ніколаса Мадуро. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН

Передові системи протиповітряної оборони Венесуели російського виробництва навіть не були підключені до радарів, коли американські гелікоптери здійснили наліт, щоб захопити президента Ніколаса Мадуро, що напрочуд зробило повітряний простір Венесуели незахищеним задовго до початку атаки Пентагону 

- пише видання. 

Зазначається, що хвалені російські системи ППО С-300 та Бук-М2 мали стати потужним символом тісних зв'язків між Венесуелою та росією. 

Видання зазначає, що Венесуела не змогла обслуговувати та експлуатувати С-300, а також системи ППО "Бук", що зробило її повітряний простір вразливим, коли Пентагон розпочав операцію "Абсолютна рішучість". 

Крім того, аналіз фотографій, відео та супутникових знімків показав, що деякі компоненти протиповітряної оборони на момент атаки все ще перебували на складі, а не були в робочому стані. У сукупності дані свідчать про те, що, попри місяці попереджень, Венесуела не була готова до американського вторгнення.

Коротше кажучи, некомпетентність венесуельських військових, схоже, зіграла велику роль в успіху США. За словами колишніх чиновників та аналітиків, широко розрекламовані системи ППО Венесуели фактично не були підключені, коли американські війська увійшли в небо над столицею Венесуели, і, можливо, вони не працювали роками 

- додає видання. 

Нагадаємо 

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Павло Башинський

