Венесуэльские военные не смогли развернуть полученные от России системы ПВО во время атаки США

Военные Венесуэлы не смогли настроить полученные от России системы ПВО С-300 и Бук-М2, из-за чего воздушное пространство страны оказалось уязвимым во время военной операции США, завершившейся похищением президента Николаса Мадуро. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Передовые системы противовоздушной обороны Венесуэлы российского производства даже не были подключены к радарам, когда американские вертолеты совершили налет, чтобы захватить президента Николаса Мадуро, что удивительно сделало воздушное пространство Венесуэлы незащищенным задолго до начала атаки Пентагона - пишет издание.

Отмечается, что хваленые российские системы ПВО С-300 и Бук-М2 должны были стать мощным символом тесных связей между Венесуэлой и Россией.

Издание отмечает, что Венесуэла не смогла обслуживать и эксплуатировать С-300, а также системы ПВО "Бук", что сделало ее воздушное пространство уязвимым, когда Пентагон начал операцию "Абсолютная решимость".

Кроме того, анализ фотографий, видео и спутниковых снимков показал, что некоторые компоненты противовоздушной обороны на момент атаки все еще находились на складе, а не были в рабочем состоянии. В совокупности данные свидетельствуют о том, что, несмотря на месяцы предупреждений, Венесуэла не была готова к американскому вторжению.

Короче говоря, некомпетентность венесуэльских военных, похоже, сыграла большую роль в успехе США. По словам бывших чиновников и аналитиков, широко разрекламированные системы ПВО Венесуэлы фактически не были подключены, когда американские войска вошли в небо над столицей Венесуэлы, и, возможно, они не работали годами - добавляет издание.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.