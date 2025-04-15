Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.
За минулу добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник завдав 85 авіаударів та здійснив близько 5000 обстрілів.
За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень, з них 33 на Покровському напрямку та 18 на Курщині. Противник завдав 2 ракетних, 87 авіаударів та понад 5800 обстрілів.
Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у краснодарському краї рф в ніч на 6 лютого. На об'єкті, що використовувався для зберігання та запуску БпЛА "Shahed", зафіксовано вибухи та пожежу.
Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення російського ЗРК "Бук" на окупованій території Запорізької області.
Сили безпілотних систем ЗСУ запустили більше 3,5 тисяч дронів по території рф. Підтверджена глибина ураження цілей сягає понад 2000 кілометрів.
Українські сили оборони завдали удару по нафтобазі "8 марта" у Тульській області РФ, де зберігалися нафтопродукти для окупаційної армії. Також було знищено кілька об'єктів ППО на окупованих територіях.
На полігоні Мерлінський білорусь провела випробування нової зенітної керованої ракети 9М318 для комплексу "Бук-МБ2". Через пуски ракет в Україні було оголошено повітряну тривогу.
На Покровському та Курахівському напрямках ворог здійснив близько 70 атак. Українські захисники відбили більшість атак, на деяких ділянках тривають бойові зіткнення.
За поточну добу російські війська здійснили 123 атаки на позиції ЗСУ. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках - понад половину від усіх атак.
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтобази "Атлас" у Ростовській області РФ з двома осередками займання. Також знищено радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області.
Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили РЛС противника на тимчасово окупованій території Луганщини. Цілі знаходились за десятки кілометрів від лінії фронту.
Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російських окупантів. Комплекс вартістю 40-50 млн доларів знаходився на відстані близько 60 км від лінії бойового зіткнення.
Українські партизани виявили ЗРК "Бук-М3" та станцію радіолокації П-18 у Гагарінському районі окупованого Севастополя. Ця точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.
Сили оборони України знищили сучасний ЗРК 'Бук-М3' та 'Осу' на південному напрямку. Загалом з початку серпня українські військові ліквідували шість зенітно-ракетних комплексів противника на півдні.
Партизани помітили перевезення систем ППО Бук-М2 та С-400 для посилення оборони Кримського мосту. Росія змушена знімати озброєння з різних ділянок фронту для закриття вразливих місць в обороноздатності.
На Південному напрямку ворог використовує лише невеликі піхотні підрозділи без бронетехніки. Спостерігається висока інтенсивність артилерійських обстрілів, авіаударів та використання безпілотників з обох сторін.
Бійці Сил спецоперацій України спробували збити розвідувальний дрон окупантів, прикріпивши палицю до власного безпілотника. Відео спроби збити російський Supercam оприлюднили у Telegram-каналі ССО.
Глава МЗС заявив, що росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у 2014 році, і весь командний склад має бути притягнутий до відповідальності.
На окупованій Донеччині розвідувальні підрозділи ГУР МО України знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "житєль" та логістичний центр, де зберігалася танкова техніка та боєприпаси.
Українські війська вразили російський центр управління безпілотниками, зенітну установку та завдали значних втрат російським військам.
Сьогодні, третього липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. У перші години війни підрозділи зенітно ракетних військ вправно збивали ворожі цілі, і не дали агресору встановити контроль над українським небом.
Активісти руху "АТЕШ" зафіксували розташування зенітно-ракетних комплексів С-300/400 поблизу Сімферополя в Криму, надавши координати 44. 952273, 34.194718.
Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".
Російські війська перекинули зенітно-ракетний комплекс «БУК» до аеродрому в окупованому Джанкої через низьку ефективність їхньої протиповітряної оборони проти сучасних українських ракет, повідомляє партизанський рух «АТЕШ».
21 травня на фронті сталося 86 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Харківському, Сіверському і Краматорському напрямках, оскільки противник продовжує активні дії, але українські війська стримують натиск і дають рішучу відсіч, в результаті чого було втрачено 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки.
За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії безпілотників" знищили понад 100 російських окупантів та 154 опорні пункти, зокрема 40 одиниць бронетехніки, 133 вантажівки, 20 танків, 18 самохідних артилерійських установок, 51 гармату, 1 зенітну установку, 16 одиниць радіотехнічних засобів та 6 реактивних систем залпового вогню.
Українські Сили спеціальних операцій за допомогою ударних безпілотників знищили на Сумському напрямку ворожий російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" з пусковою установкою з шістьма ракетами.
Збройні сили України знищили близько 1120 російських окупантів 30 квітня, в результаті чого загальні втрати росії з початку вторгнення склали близько 469 840 осіб.
Російські окупанти 58 разів обстріляли 11 громад Сумської області, здійснивши 286 вибухів з різних видів зброї, включаючи артилерію, міномети, ракети та боєприпаси для БПЛА.