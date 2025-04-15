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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16633 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 18341 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35821 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165407 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141630 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144294 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136685 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136906 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196858 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16592 перегляди

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Не відповідає дійсності: у Генштабі спростували переведення Сухаревського

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.

Війна • 10 квітня, 13:47 • 5265 перегляди

98 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу

За минулу добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник завдав 85 авіаударів та здійснив близько 5000 обстрілів.

Війна • 25 лютого, 06:19 • 28474 перегляди

Половина боїв на Покровському напрямку та курщині: карта бойових дій від Генштабу

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень, з них 33 на Покровському напрямку та 18 на Курщині. Противник завдав 2 ракетних, 87 авіаударів та понад 5800 обстрілів.

Війна • 10 лютого, 06:19 • 26113 перегляди

Генштаб підтвердив ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у краснодарському краї рф

Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у краснодарському краї рф в ніч на 6 лютого. На об'єкті, що використовувався для зберігання та запуску БпЛА "Shahed", зафіксовано вибухи та пожежу.

Війна • 6 лютого, 06:04 • 26749 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного підприємства у краснодарському краї рф та російського ЗРК "Бук"

Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення російського ЗРК "Бук" на окупованій території Запорізької області.

Війна • 5 лютого, 09:52 • 26184 перегляди

Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій вглиб території росії - командувач Сил безпілотних систем

Сили безпілотних систем ЗСУ запустили більше 3,5 тисяч дронів по території рф. Підтверджена глибина ураження цілей сягає понад 2000 кілометрів.

Війна • 3 лютого, 15:59 • 33245 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у тульській області рф та засобів ППО ворога

Українські сили оборони завдали удару по нафтобазі "8 марта" у Тульській області РФ, де зберігалися нафтопродукти для окупаційної армії. Також було знищено кілька об'єктів ППО на окупованих територіях.

Війна • 18 січня, 11:00 • 33228 перегляди

білорусь випробувала біля кордонів з Україною нову ракету

На полігоні Мерлінський білорусь провела випробування нової зенітної керованої ракети 9М318 для комплексу "Бук-МБ2". Через пуски ракет в Україні було оголошено повітряну тривогу.

Війна • 10 грудня, 23:16 • 74759 перегляди

153 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

На Покровському та Курахівському напрямках ворог здійснив близько 70 атак. Українські захисники відбили більшість атак, на деяких ділянках тривають бойові зіткнення.

Війна • 30 листопада, 18:13 • 30514 перегляди

123 атаки окупантів з початку доби: понад половина - на трьох напрямках

За поточну добу російські війська здійснили 123 атаки на позиції ЗСУ. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках - понад половину від усіх атак.

Війна • 29 листопада, 14:48 • 20377 перегляди

Генштаб підтвердив ураження російської нафтобази "атлас" та знищення "Бук-М3"

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтобази "Атлас" у Ростовській області РФ з двома осередками займання. Також знищено радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області.

Війна • 29 листопада, 09:00 • 19554 перегляди

ЗСУ знищили російські "Бук-М3" та РЛС на окупованій Луганщині

Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили РЛС противника на тимчасово окупованій території Луганщини. Цілі знаходились за десятки кілометрів від лінії фронту.

Війна • 25 жовтня, 09:02 • 16677 перегляди

Сили оборони знищили російський "Бук" за близько 60 км від лінії зіткнення - Генштаб

Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російських окупантів. Комплекс вартістю 40-50 млн доларів знаходився на відстані близько 60 км від лінії бойового зіткнення.

Війна • 21 жовтня, 10:36 • 15459 перегляди

Партизани виявили ЗРК "Бук-М3" у окупованому Севастополі - "АТЕШ"

Українські партизани виявили ЗРК "Бук-М3" та станцію радіолокації П-18 у Гагарінському районі окупованого Севастополя. Ця точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.

Війна • 18 вересня, 07:42 • 14020 перегляди

6 ЗРК росіян знищили на півдні за тиждень серпня - ОСУВ "Таврія"

Сили оборони України знищили сучасний ЗРК 'Бук-М3' та 'Осу' на південному напрямку. Загалом з початку серпня українські військові ліквідували шість зенітно-ракетних комплексів противника на півдні.

Війна • 8 серпня, 08:21 • 23570 перегляди

росіяни перекинули додаткові системи ППО для оборони Кримського мосту - "АТЕШ"

Партизани помітили перевезення систем ППО Бук-М2 та С-400 для посилення оборони Кримського мосту. Росія змушена знімати озброєння з різних ділянок фронту для закриття вразливих місць в обороноздатності.

Війна • 7 серпня, 10:29 • 35933 перегляди

На Південному напрямку противник не має великих ресурсів, тому атакує невеликими піхотними підрозділами - Лиховій

На Південному напрямку ворог використовує лише невеликі піхотні підрозділи без бронетехніки. Спостерігається висока інтенсивність артилерійських обстрілів, авіаударів та використання безпілотників з обох сторін.

Війна • 5 серпня, 16:14 • 27105 перегляди

Дрон VS палиця: спецпризначенці показали, як збивали російський БПЛА

Бійці Сил спецоперацій України спробували збити розвідувальний дрон окупантів, прикріпивши палицю до власного безпілотника. Відео спроби збити російський Supercam оприлюднили у Telegram-каналі ССО.

Війна • 24 липня, 19:22 • 36068 перегляди

росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття літака MH17 - Кулеба

Глава МЗС заявив, що росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у 2014 році, і весь командний склад має бути притягнутий до відповідальності.

Війна • 17 липня, 11:22 • 24356 перегляди

Розвідники ГУР знищили російського "житєля" та логістичний центр окупантів

На окупованій Донеччині розвідувальні підрозділи ГУР МО України знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "житєль" та логістичний центр, де зберігалася танкова техніка та боєприпаси.

Війна • 7 липня, 06:35 • 34184 перегляди

Авіація та ракетні війська Сил оборони вразили ворожий пункт управління дронів

Українські війська вразили російський центр управління безпілотниками, зенітну установку та завдали значних втрат російським військам.

Війна • 7 липня, 05:51 • 32509 перегляди

3 липня: День зенітних ракетних військ ПС ЗСУ, День непокори

Сьогодні, третього липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. У перші години війни підрозділи зенітно ракетних військ вправно збивали ворожі цілі, і не дали агресору встановити контроль над українським небом.

УНН Lite • 3 липня, 03:03 • 128584 перегляди

На сході Сімферополя партизани “АТЕШ” зафіксували місце розташування російських установок ППО

Активісти руху "АТЕШ" зафіксували розташування зенітно-ракетних комплексів С-300/400 поблизу Сімферополя в Криму, надавши координати 44. 952273, 34.194718.

Війна • 29 червня, 11:12 • 31540 перегляди

Спецпризначенцям СБУ вдалося вразити 8 російських систем ППО

Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".

Війна • 29 червня, 09:35 • 30992 перегляди

Партизани зафіксували перекидання ППО на аеродром у Джанкої

Російські війська перекинули зенітно-ракетний комплекс «БУК» до аеродрому в окупованому Джанкої через низьку ефективність їхньої протиповітряної оборони проти сучасних українських ракет, повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

Війна • 25 травня, 17:27 • 31243 перегляди

На фронті 86 бойових зіткнень, на більшості напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

21 травня на фронті сталося 86 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Харківському, Сіверському і Краматорському напрямках, оскільки противник продовжує активні дії, але українські війська стримують натиск і дають рішучу відсіч, в результаті чого було втрачено 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки.

Війна • 21 травня, 17:56 • 27959 перегляди

Ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад півтори сотні опорних пунктів росіян

За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії безпілотників" знищили понад 100 російських окупантів та 154 опорні пункти, зокрема 40 одиниць бронетехніки, 133 вантажівки, 20 танків, 18 самохідних артилерійських установок, 51 гармату, 1 зенітну установку, 16 одиниць радіотехнічних засобів та 6 реактивних систем залпового вогню.

Війна • 14 травня, 17:41 • 38323 перегляди

На Сумському напрямку ССО знищили ворожий ЗРК "Бук": відео

Українські Сили спеціальних операцій за допомогою ударних безпілотників знищили на Сумському напрямку ворожий російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" з пусковою установкою з шістьма ракетами.

Війна • 2 травня, 13:51 • 19098 перегляди

За добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів, 5 танків та 13 артилерійських систем

Збройні сили України знищили близько 1120 російських окупантів 30 квітня, в результаті чого загальні втрати росії з початку вторгнення склали близько 469 840 осіб.

Війна • 1 травня, 04:48 • 112936 перегляди

Сумщина: росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні

Російські окупанти 58 разів обстріляли 11 громад Сумської області, здійснивши 286 вибухів з різних видів зброї, включаючи артилерію, міномети, ракети та боєприпаси для БПЛА.

Війна • 30 квітня, 19:50 • 20221 перегляди