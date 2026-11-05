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Військові показали ураження російського "Бук-М3" за $45 млн під час операції "Вівальді"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Оператори KRAKEN уразили російський "Бук-М3" ударним дроном під час операції "Вівальді". Комплекс оцінюють у $45 млн.

Військові показали ураження російського "Бук-М3" за $45 млн під час операції "Вівальді"

У Третьому армійському корпусі показали, як ударним безпілотником уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Відео ураження опубліковано у Telegram-каналі підрозділу, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що систему уразили під час наступальної операції "Вівальді". ЗРК атакували безпілотником оператори MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN. На відео пілоти виявили дроном ЗРК, який рухався дорогою у супроводженні техніки, та уразили його.

Втрата противником одного з ключових засобів ППО означає менше можливостей захищати свої сили на полі бою

пояснили в Третьому корпусі.

Довідково

ЗРК "Бук-М3" є однією із найсучасніших систем протиповітряної оборони на озброєнні армії РФ, розповіли в підрозділі. Це багатофункціональна система середньої дальності, здатна перехоплювати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники. Її використовують для прикриття військ та обʼєктів інфраструктури від атак із неба.

"Бук-М3" має заявлену висоту ураження до 35 кілометрів та дальність до 70 кілометрів. ЗРК оснащений шістьма ракетами, які здатні збивати цілі, які рухаються зі швидкістю до 3 кілометрів на секунду. Окрім цього, комплекс має багатофункціональну РЛС. Орієнтовна вартість установки - 45 мільйонів доларів США.

Сили оборони знищили на Донбасі унікальну машину заряджання ЗРК "БУК-М3"07.10.26, 02:24 • 9786 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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