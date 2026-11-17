У листопаді росія може застосувати проти України близько 6,5 тис. реактивних безпілотників типу "шахед". Це приблизно у 12 разів більше, ніж у серпні, коли зафіксували 530 таких дронів. Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

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За його словами, ворог нарощує інтенсивність ударів по Україні ще до початку зими. При цьому кількість атак зростає в рази, а російські війська використовують для обстрілів різні типи озброєння.

І для розуміння: в серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних "шахедів" із росії, в листопаді, так як динаміка рухається, буде 6,5 тисячі. А ще додайте туди керовані авіабомби, а ще додайте регулярні атаки ракетами і балістичними - сказав глава уряду.

Він додав, що росія застосовує проти українських міст десятки тисяч FPV-дронів з оптоволоконним управлінням.

Нагадаємо

За минулий тиждень росіяни застосували проти України понад 2300 ударних дронів, 1590 авіабомб і 15 ракет різних типів.

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